Prefeito eleito de Cidade Ocidental (GO) diz que vai ampliar ensino integral da cidade Atual vice-prefeito do município, Lulinha diz que tem ‘obrigação’ de ampliar atendimento e colocar mais crianças nas escolas Eleições 2024|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 24/10/2024 - 18h29 (Atualizado em 24/10/2024 - 18h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lulinha (PP) foi eleito com 63,87 dos votos válidos Reprodução/Record Brasília

O prefeito eleito de Cidade Ocidental (GO), Lulinha (PP), disse em entrevista à RECORD Brasília nesta quinta-feira (24) que vai ampliar o ensino integral no município e investir em melhorias no transporte público nos três primeiros meses da sua gestão. “Tenho a obrigação de colocar mais crianças nas escolas. Na Cidade Ocidental, não tinha escolas de tempo integral. Eu assumi o compromisso na campanha, e nós vamos ampliar o atendimento.”

Lulinha é o vice-prefeito da atual gestão e pretende continuar os projetos assim que assumir o mandato à frente da prefeitura. Na saúde, ele destacou que foram colocadas unidades de saúde em alguns bairros, mas que o setor ainda precisa de melhorias.

“Nós vamos procurar os bairros mais distantes, onde uma criança doente tem dificuldade de procurar o hospital à noite, e colocar [o horário] até às 22h. E fazer a segunda etapa de ampliação do nosso hospital.”

Ao R7, o prefeito eleito também falou que vai melhorar a infraestrutura de algumas regiões e investirá em saneamento básico e pavimentação.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Quem é Lulinha

Nascido no Maranhão, o político tem 51 anos e já foi vereador, secretário de Esportes e vice-prefeito por dois mandatos. Neste pleito, o seu vice é Rony Gás (PRD).

*Sob supervisão de Leonardo Meireles