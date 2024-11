Prefeito reeleito de Caldas Novas (GO) pretende melhorar saúde e hospitais da cidade Kleber Marra disse que vai investir em centros cirúrgicos, quadro de especialistas e qualidade de atendimento Eleições 2024|Do R7, em Brasília 21/10/2024 - 17h51 (Atualizado em 21/10/2024 - 17h51 ) twitter

Prefeito foi reeleito com 60% dos votos Reprodução/Record Brasília

O prefeito reeleito de Caldas Novas (GO), Kleber Marra (MDB), disse nesta segunda-feira (21) que pretende melhorar a saúde do município nos próximos quatro anos de gestão. Em entrevista à RECORD Brasília, ele afirmou que o setor estava com as “unidades defasadas” e que vai ampliar o Hospital Regional Municipal e o Hospital de Retaguarda, com novos centros cirúrgicos, especialistas e atendimento 24 horas.

Kleber Marra venceu as eleições com 60% dos votos da população. Em seu primeiro mandato, ele destacou que precisou recuperar as finanças do município, já que o turismo, principal atividade econômica, foi prejudicado pela pandemia de Covid-19.

“Realmente, foi um período muito difícil para a humanidade, mas nós conseguimos fazer uma reestruturação financeira do município e recuperar o crédito da cidade. Mais de 40 milhões de dívidas foram pagas”, disse.

De acordo com o prefeito, a população também sofria com a falta de água no município, e para isso foram construídos sete reservatórios e uma rede de distribuição de 74km. Ao todo, o investimento custou R$ 32 milhões.

Nos próximos anos, ele destacou que vai investir na infraestrutura rodoviária da rota turística da cidade e duplicar a via de ligação entre Brasília e Caldas Novas. A obra está prevista para ser entregue até 2026.

Quem é Kleber Marra

Formado em direito, Kleber Marra tem 57 anos e entrou para a política em 2020 pelo Republicanos. Neste ano, ele deixou o partido e anunciou a filiação ao MDB. Rodrigo Lima (PRD) é o vice dele.

