Presidente do partido de Marçal enfrenta ação de despejo por não pagar aluguel de mansão em GO Leonardo Avalanche está devendo R$ 175 mil, segundo o processo, uma vez que o contrato previa o depósito mensal de R$ 35 mil Eleições 2024|Do R7 02/09/2024 - 12h59 (Atualizado em 02/09/2024 - 13h26 ) ‌



Processo aponta dívida de R$ 175 mil Reprodução/Instagram/@leonardoavalanche - 11.8.2024

O presidente nacional do PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro), Leonardo Avalanche, enfrenta uma ação de despejo por não pagar o aluguel de uma mansão em Goiânia (GO) desde março deste ano. O aliado de Pablo Marçal, candidato à prefeitura de São Paulo, está devendo R$ 175 mil, segundo o processo, uma vez que o contrato previa o depósito mensal de R$ 35 mil. Na decisão, o juiz Marcelo Pereira de Amorim, da 21ª Vara Cível, autorizou o uso da força “por arrombamento, caso se faça necessário”. O R7 entrou em contato com a assessoria do partido e aguarda resposta, e o espaço segue aberto para manifestação.

Os documentos do processo estão com acesso parcial bloqueado, mas é possível verificar que os representantes do proprietário do imóvel apresentaram o contrato de aluguel, além de notificações extrajudiciais e de despejo. “Pela documentação apresentada nos autos, observo presentes os requisitos legais para concessão da liminar de despejo, especialmente porque foi apresentado o contrato locatício escrito e assinado por ambas as partes, bem como prestada a caução exigida pela lei”, afirmou o magistrado.

Associação ao PCC

O presidente nacional da legenda também se vê envolvido com uma suposta relação de membros do partido com o PCC (Primeiro Comando da Capital). Tarcísio Escobar, um dos candidatos a vereador em Mogi das Cruzes pelo PRTB, foi indiciado por associação ao PCC e ao tráfico, além de ter sido condenado em primeira instância por estelionato em Poá, na Grande São Paulo, e responde pelo mesmo crime em Barueri, também na região metropolitana.

Ele foi colocado de maneira provisória no comando do partido em âmbito paulista, depois de Leonardo Alves de Araújo, conhecido como Leonardo Avalanche, assumir o comando da legenda na esfera nacional em fevereiro deste ano.