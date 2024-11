PSD e MDB consolidam hegemonia e são os partidos com mais prefeitos eleitos no 2º turno PSD conquistou 9 prefeituras no 2º turno, incluindo duas capitais; Já o MDB saiu vencedor em 7 municípios, incluindo três capitais Eleições 2024|Hellen Leite, do R7, em Brasília 27/10/2024 - 20h38 (Atualizado em 27/10/2024 - 21h52 ) twitter

Gilberto Kassab, presidente do PSD Marcelo Camargo/Agência Brasil

O PSD e o MDB lideraram as eleições municipais no segundo turno, confirmando o desempenho da primeira etapa do pleito. No segundo turno, o PSD conquistou 9 prefeituras, incluindo duas capitais: Belo Horizonte (MG), com Fuad Noman, e Curitiba (PR), com Eduardo Pimentel. Já o MDB elegeu sete prefeitos e saiu vencedor em três capitais: São Paulo (SP), com Ricardo Nunes; Belém (PA), com Igor Normando; e Porto Alegre (RS), com Sebastião Melo. Atualmente, o MDB e o PSD integram a base de apoio do governo Lula, cada um ocupando três ministérios no governo.

O PL conquistou seis prefeituras no segundo turno, incluindo duas capitais: Aracaju (SE), com Emília Correa, e Cuiabá (MT), com Abílio Brunini. Apesar do crescimento do partido nas eleições de 2024, o desempenho ficou aquém do esperado pelo presidente da legenda, Valdemar da Costa Neto, que projetava a conquista de mil prefeituras. O partido alcançou 510 vitórias no primeiro turno e mais seis no segundo.

O União aparece em seguida, com com cinco prefeituras, incluindo duas capitais: Goiânia (GO), com Mabel, e Natal (RN), com Paulinho Freire. O partido também venceu em Jundiaí (SP), onde Gustavo Martinelli obteve a maioria dos votos. No entanto, essa eleição está sub judice e aguarda decisão do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral oo Estado de São Paulo).

Outro destaque foi o desempenho do Podemos, que venceu em cinco das seis prefeituras disputadas no segundo turno, incluindo duas capitais: Palmas (TO), com Eduardo Siqueira Campos, e Porto Velho (RO), com Leo. A única derrota do partido foi em Taboão da Serra (SP), onde perdeu para o candidato do União Brasil.

Confira os números dos partidos

Partidos que mais venceram:

PSD - 9 vitórias

MDB - 7 vitórias

PL - 6 vitórias

PODEMOS - 5 vitórias

Partidos que mais perderam:

PL - 13 derrotas

PT - 8 derrotas

UNIÃO - 7 derrotas