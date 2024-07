PSDB confirma candidatura de Datena a prefeito de São Paulo; anúncio de vice será no sábado Aprovação foi publicada no Diário Oficial da União após reunião do partido nesta sexta Eleições 2024|Do R7, em Brasília 26/07/2024 - 15h00 (Atualizado em 26/07/2024 - 15h00 ) ‌



Candidatura foi aprovada em reunião do partido Reprodução/Instagram/@datenareal

A Federação PSDB Cidadania aprovou sexta-feira (26) a candidatura do apresentador de televisão, José Luiz Datena a prefeito de São Paulo. Segundo o presidente do partido, José Aníbal, o nome do vice-prefeito da chapa será anunciado pelo próprio Datena na convenção municipal neste sábado (27). No encontro, a legenda também aprovou à chapa de vereadores, composta por 55 candidatos. Não houve voto contrário.

De acordo com o partido, a aprovação se deu com base no estatuto da Federação que “estabelece que em cidades com mais de 200 mil eleitores, como a capital paulista, a aprovação da escolha de candidatos e coligações deve ser submetida ao colegiado nacional”. A candidatura foi publicada no Diário Oficial da União.

Datena era o único pré-candidato à prefeitura paulista até quarta-feira (24) de julho. No lançamento da pré-candidatura, ele chegou a afirmar que esta é a eleição em que mais sente ”receio”, mas que está preparado e que, dessa vez, irá “até o fim” do processo. Na quinta-feira (25), o ex-presidente do PSDB de São Paulo, Fernando Alfredo, formalizou o pedido de pré-candidatura à prefeitura paulista.

Troca de partido

Datena ingressou no partido em 4 de abril, menos de quatro meses depois de se filiar ao PSB. Essa foi a 11ª troca partidária. Inicialmente, os planos eram que ele aceitasse a indicação a vice na chapa da deputada federal Tabata Amaral (PSB) na disputa da capital paulista, mas o apresentador evitou bater o martelo sobre aliança.

“Para a primeira alternativa, eu vou. Para a segunda, eu vou. O que vai acontecer, vai acontecer. O futuro a Deus pertence. Por que eu ia convidar a Tabata para vir aqui se eu penso de forma diferente? Mas não depende só de nós. Eu não sei como o PSB vai encarar essa mudança de partido, os grandes nomes do partido concordaram com esse movimento”, disse Datena na ocasião.