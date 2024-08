Quatro entidades nacionais estão credenciadas como observadoras das Eleições 2024 Esta será a segunda experiência brasileira de observação nacional em eleições municipais; a primeira foi em 2020 Eleições 2024|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 27/08/2024 - 10h56 (Atualizado em 27/08/2024 - 11h06 ) ‌



Primeiro turma acontece no dia 6 de outubro Antônio Augusto/Ascom/TSE/Arquivo

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) anunciou que credenciou quatro entidades para realizar a MOE Nacional (Missão de Observação Eleitoral Nacional) nas eleições de 2024 (confira a lista completa abaixo). Entre as responsabilidades dessas instituições está a fiscalização da imparcialidade e efetividade da organização do pleito. Além disso, elas vão colaborar para o controle social em diferentes etapas do processo eleitoral. Esta será a segunda experiência brasileira de observação nacional em eleições municipais, a primeira foi em 2020.

A MOE Nacional é definida como o procedimento sistemático de acompanhamento e avaliação do pleito, realizado de forma independente por entidades, organizações da sociedade civil ou instituições de ensino superior nacionais credenciadas pelo TSE.

“Nas eleições gerais, a prática já está consolidada no país, seguindo protocolos e compromissos internacionais. O objetivo das MOEs é contribuir para o aperfeiçoamento da democracia por meio de maior transparência durante o período eleitoral”, afirmou o TSE em um comunicado publicado em sua página inicial.

Veja a lista das instituições:

Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos;

Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral;

Transparência Eleitoral Brasil;

Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

As instituições terão 30 dias para solicitar o cadastro das pessoas que participarão das atividades de observação. O credenciamento será válido até a entrega do relatório final de cada missão ao TSE e às chefias dos Poderes da República, o que ocorrerá em até 12 meses após a data da eleição.

Transparência

As missões visam contribuir para o aperfeiçoamento do processo eleitoral, ampliar a transparência e a integridade, e fortalecer a confiança pública nas eleições. Seus principais objetivos são: