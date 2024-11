Reeleito em BH, Fuad Noman alfineta Bruno Engler e promete gestão ‘para todos’ No discurso da vitória, o político de 77 anos também fez promessas para a nova gestão e relembrou tratamento contra câncer Eleições 2024|Pablo Nascimento, do R7 27/10/2024 - 20h19 (Atualizado em 27/10/2024 - 20h24 ) twitter

Fuad Noman celebrou vitória em BH com correligionários Divulgação / Campanha / Júnia Garri

Minutos depois de ser declarado matematicamente reeleito prefeito de Belo Horizonte, na noite deste domingo (27), Fuad Noman (PSD) fez o discurso de vitória na sede do partido. Nas primeiras palavras como vitorioso, o político de 77 anos agradeceu ao apoio da população, dos partidos e da família e alfinetou o adversário Bruno Engler (PL).

“Muito obrigado à minha cidade amada, onde nasci, me formei como homem, cidadão e agora me dá a maior vitória profissional da minha vida. Obrigado a todos os milhares de eleitores que votaram em mim neste segundo turno, proporcionando uma virada histórica. Muito obrigado também a todos que não votaram em mim, por respeitarem a beleza da democracia”, abriu o discurso.

“O respeito às eleições livres é algo que carrego em toda minha vida e me guiou nessa campanha. Continuarei a ser prefeito de todos os belo-horizontinos, daqueles que votaram em mim, dos que preferiram o outro candidato e os que não votaram. Apesar do radicalismo e da delinquência da outra campanha, mantive a linha e o respeito às regras do jogo. Jamais pensei em me vingar dos ataques ou dividir a cidade. Sou o prefeito de todos, principalmente dos que mais precisam da prefeitura. Assim eu continuarei sendo, agora, referenciado pela legitimidade dos votos da maioria dos eleitores da nossa cidade.”, criticou o chefe do executivo.

Noman ainda comentou sobre o tratamento contra um câncer, anunciado em julho deste ano, pouco antes da corrida eleitoral. No dia 14 de outubro, o político recebeu alta médica após concluir sessões de quimioterapia. Ele agradeceu o apoio da família durante o processo.

‌



“Estou ainda mais empolgado em concluir as obras viárias para que as pessoas cheguem mais cedo em casa. E também para melhorarmos a educação, para que as mães possam trabalhar com cada vez mais segurança, sabendo que seus filhos estão bem cuidados em nossas creches e escolas. Vamos continuar melhorando a saúde, com mais médicos, mais hospitais, mais postos de saúde, além de equipamento e tecnologia. Vamos continuar investindo em transporte de qualidade, com cada vez mais ônibus mais novos e eficientes. Vamos ter uma cidade cada vez mais segura com seus cidadãos protegidos. Vamos fazer cada dia mais por nossas vilas e favelas, que precisam ter mais dignidade. Vamos continuar atraindo investimentos para gerar emprego, renda e prosperar”, prometeu Fuad Noman.

A declaração de vitória foi feita ao lado da primeira-dama, do vice-prefeito eleito Álvaro Damião (União Brasil), do presidente estadual do PSD, Cássio Soares, do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, dos deputados federais Rogério Correia e Reginaldo Lopes (PT) e de apoiadores políticos.

‌



Assista trechos do primeiro discurso de Fuad Noman após ser reeleito prefeito de BH:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5





‌



Resultado eleições BH

Fuad Noman foi declarado matematicamente reeleito às 19h09. Com 100% das urnas apuradas, o político alcançou 53,73% (670.574) dos votos válidos. Bruno Engler (PL) ficou em segundo lugar, com apoio de 46,27% (577.537) dos eleitores.