Reeleito em Padre Bernardo, Joseleide Lázaro quer fortalecer economia e turismo da cidade Prefeito aposta em melhoria de iniciativa privada para impulsionar setor econômico do município Eleições 2024|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 23/10/2024 - 18h01 (Atualizado em 23/10/2024 - 18h01 )

Prefeito foi reeleito com 47,81% dos votos válidos Reprodução/Record Brasília

Reeleito em Padre Bernardo (GO), Joseleide Lázaro (União Brasil) disse em entrevista à RECORD Brasília nesta quarta-feira (23) que pretende investir na iniciativa privada para fortalecer o ecoturismo do município goiano. Com o crescimento do setor, ele acredita que a cidade receberá mais visitantes e o número de habitantes chegará a 60 mil nos próximos anos.

Durante a entrevista, Joseleide afirmou que a meta da gestão será fomentar a economia para receber novos investimentos e garantir o bem-estar da população.

“Padre Bernardo tem uma natureza econômica do agronegócio. Nós temos a pecuária, a agricultura, as minerações, a agricultura familiar, e nós queremos viabilizar o município para receber grandes investimentos”, destacou.

Na saúde, ele ressaltou os projetos realizados no primeiro mandato e garantiu continuar com avanços na área. “Eu peguei a saúde com muita dificuldade, faltando médicos nos postos de saúde. Não tinha três médicos todos os dias no hospital municipal e não tinha a quantidade de especialidades que tem hoje. Nós conseguimos avançar, nós criamos uma maternidade para Padre Bernardo. Não está legal ainda, mas nós vamos avançar”, ressaltou.

Quem é Joseleide Lázaro

Joseleide Lázaro tem 41 anos e é advogado. Ele entrou na política em 2016, quando foi eleito vereador de Padre Bernardo. Neste pleito, Dr. Everardo (PL) foi eleito como seu vice.

*Sob supervisão de Leonardo Meireles