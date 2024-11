Republicanos analisa obrigação de votar e digitalização para ‘ampliar envolvimento’ do eleitor Presidente do partido encomendou aos órgãos internos estudo sobre o voto com vistas às eleições de 2030 Eleições 2024|Do R7, em Brasília 05/11/2024 - 11h19 (Atualizado em 05/11/2024 - 11h44 ) twitter

Republicanos pede estudo sobre voto 100% digital

O presidente nacional do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira (SP), recomendou aos órgãos internos do partido um estudo sobre a obrigatoriedade ou não do voto e a implementação do voto 100% digital para as Eleições 2030. A medida tem como pano de fundo a taxa de abstenção registrada na segunda etapa do pleito de 2024: 30%.

“Nas eleições 2024, a expressiva taxa de abstenção, com cerca de 30% dos eleitores deixando de votar, é um dos aspectos mais preocupantes e exige nossa atenção imediata. Em uma época em que a tecnologia está em alta e a população, especialmente os jovens, está cada vez mais familiarizada com o uso de dispositivos digitais, faz-se urgente repensar os meios de participação eleitoral”, diz nota.

“Precisamos avaliar como a digitalização pode facilitar o acesso ao voto e ampliar o envolvimento democrático nas próximas eleições. Diante desse cenário, determinei aos órgãos internos do Republicanos que realizem um estudo para avaliar: a obrigatoriedade ou não do voto; a implementação do voto 100% digital para as Eleições 2030, permitindo que os eleitores votem por computador ou celular”, completa.



O comunicado assinado por Pereira destaca que a iniciativa está de acordo com o Manifesto Político do Republicanos, em que um dos pilares é a digitalização dos serviços públicos.

A taxa de abstenção do segundo turno das eleições foi de quase 30%, segundo dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Porto Alegre registrou o maior índice entre as capitais brasileiras, com cerca de 35%. A cidade de São Paulo apresentou uma abstenção de 31,4%, o que representa o pior resultado da história em um segundo turno.