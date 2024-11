Ricardo Nunes agradece por vitória e chama Tarcísio de Freitas de ‘líder maior' Nunes foi reeleito prefeito de São Paulo neste domingo (27) Eleições 2024|Thays Martins, do R7, em Brasília 27/10/2024 - 19h41 (Atualizado em 27/10/2024 - 20h00 ) twitter

Ricardo Nunes derrotou Guilherme Boulos e se reelegeu prefeito de São Paulo (SP) RODILEI MORAIS/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO – 27.10.2024

O prefeito reeleito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), exaltou, na noite deste domingo (27), o apoio do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) na campanha dele nestas eleições. Nunes chamou Tarcísio de “líder maior sem o qual essa vitória não teria sido possível", e que Tarcísio “estendeu a mão na hora que mais precisava".

Nunes disse ainda que será pilar para o Tarcísio. “Seu nome é presente, mas seu sobrenome é futuro", afirmou o prefeito prometendo lealdade ao governador.

No primeiro discurso após a vitória, Nunes também lembrou do ex-prefeito Bruno Covas e agradeceu à sua família e ao povo de São Paulo. “Eu agradeço muito a Deus, agradeço à minha família, queria deixar um agradecimento especial para a minha esposa, Regina, que esteve sempre ao meu lado e sofreu enormes, maldades nessa campanha", afirmou.

Nunes disse também que a hora das diferenças passou e que vai governar para todos. “Eu tenho certeza que os próximos quatro anos serão os melhores quatro anos da história da cidade de São Paulo", declarou. “Não se faz política com ódio", disse relembrando Bruno Covas.

No palco com Nunes estavam o vice-prefeito eleito Coronel Mello Araújo (PL), o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, Baleia Rossi, presidente nacional do MDB, e o ex-governador do estado Rodrigo Garcia.

Ricardo Nunes foi declarado eleito às 18h43 com 59,56% dos votos válidos em 89,78% das urnas apuradas em disputa com Guilherme Boulos (PSOL).

Nunes votou pela manhã na Escola Estadual Dom Duarte Leopoldo e Silva no bairro Socorro na zona sul. Ele estava acompanhado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).