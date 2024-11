Rodrigo Neves é eleito prefeito de Niterói no 2º turno O político, de 48 anos, foi escolhido para assumir o seu 3º mandato neste cargo. Ele já ocupou a função entre os anos de 2013 e 2020 Eleições 2024|Do R7 27/10/2024 - 18h16 (Atualizado em 27/10/2024 - 19h32 ) twitter

Rodrigo Neves é eleito prefeito de Niterói Reprodução/ Rede social

O candidato Rodrigo Neves (PDT) foi eleito prefeito da cidade de Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, no segundo turno das eleições municipais, neste domingo (27).

Com 100% das urnas apuradas, o ex-prefeito conquistou 156.067 votos, enquanto o deputado federal Carlos Jordy (PL) obteve 116.796.

Rodrigo Neves, de 48 anos, foi escolhido para assumir o seu terceiro mandato como prefeito de Niterói. O político já ocupou o cargo entre os anos de 2013 e 2020.

Em 2018, Rodrigo Neves chegou a ser preso na Operação Alameda, desdobramento da Lava Jato, sob acusação de envolvimento em um esquema de propina no sistema de transporte público. No entanto, o processo foi encerrado pela Justiça por falta de provas.

Rodrigo Neves iniciou a carreira política ao ser eleito vereador de Niterói em 2000. Seis anos depois, ele se tornou deputado estadual no Rio de Janeiro. O político é casado, pai de três filhos e avô de duas crianças.

Com cerca de 400 mil eleitores, Niterói é o quinto maior colégio eleitoral do estado. Em 2024, foi um dos dois municípios que tiveram disputa pelo cargo de prefeito no segundo turno das eleições municipais.