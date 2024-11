Saiba como consultar seu título de eleitor, zona e seção para votar neste domingo É necessário apresentar o título de eleitor ou um documento com foto para ir às urnas; voto é obrigatório a eleitores de 18 a 70 anos Eleições 2024|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 27/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 27/10/2024 - 02h00 ) twitter

Saiba como consultar seu título de eleitor Marcello Casal Jr/Agência Brasil - Arquivo

O segundo turno das eleições de 2024 será realizado neste domingo (27), quando eleitores de 51 municípios, incluindo 15 capitais, voltarão às urnas para escolher seus prefeitos. Confira abaixo como consultar seu título de eleitor, além de zona e seção de votação para participar das eleições.

O voto é facultativo para analfabetos, pessoas com idade entre 16 e 18 anos e maiores de 70 anos. Já para cidadãos com idade entre 18 e 70 anos, o voto é obrigatório. Aqueles que têm direito ao voto facultativo não precisam justificar a ausência nas eleições e não sofrerão nenhuma penalidade, caso não compareçam no dia da votação.

Para votar, é necessário apresentar o título de eleitor ou um documento oficial com foto. O número do título de eleitor, assim como as informações sobre zona e seção eleitoral, estão no próprio título. No entanto, também é possível consultar essas informações online, diretamente no site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Como consultar o local de votação:

1. Acesse o site oficial do TSE na aba “Autoatendimento Eleitoral” (https://www.tse.jus.br/servicos-eleitorais/autoatendimento-eleitoral#/atendimento-eleitor).

‌



2. No menu seguinte, procure pelos tópicos “Onde votar” e “Consulte número do título eleitoral”.

3. Preencha os campos solicitados com as seguintes informações:

Título de eleitor, CPF ou nome completo;

Data de nascimento;

Nome da mãe (caso o nome não conste, há a opção de marcar “não consta” e seguir com o procedimento).

Com essas informações, você poderá consultar rapidamente o número do seu título, bem como o local exato de votação, incluindo a zona e a seção.