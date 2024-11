Saiba quanto custou cada voto de Nunes e Boulos pela Prefeitura de São Paulo Em uma média entre os gastos de campanha e cada voto recebido, Boulos gastou mais que o dobro de Nunes Eleições 2024|Leonardo Meireles 27/10/2024 - 22h12 (Atualizado em 27/10/2024 - 22h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

boulos nunes debate band

Como tudo em São Paulo, os números das eleições para prefeito, na corrida vencida por Ricardo Nunes, também são gigantescos. Para administrar um orçamento anual de R$ 122,7 bilhões, isso não poderia ser diferente.

Este foi a proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA) apresentada pela atual gestão de Nunes e que será decidida pela Câmara Municipal até o fim do ano. Os 9.322.595 de eleitores que foram às urnas neste domingo (27), decidiram que o emedebista vai cuidar desta riqueza. Tudo com um salário de R$ 38.039,38.

Mas o salário do prefeito é o menor número diante das cifras envolvidas na cidade mais rica do Brasil.

Os gastos de cada candidato

Para concorrer ao cargo, Guilherme Boulos (PSOL) contou com um “investimento” que ele nunca viu em sua carreira. Com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o PT, a campanha dele recebeu R$ 81.212.249,00, contando o fundo partidário. A diferença é enorme em comparação a 2020, quando o orçamento foi de R$ 7,6 milhões.

‌



Já Nunes teve R$ 51.528.765,84 para gastar durante a corrida. Em 2020, ele era vice de Bruno Covas, e a cifra chegou a R$ 19,4 milhões, à época, a mais cara campanha naquela eleição. Os dados foram fornecidos pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Os valores superlativos não renderam muitos mais votos para o candidato da esquerda. Ele praticamente repetiu o desempenho, assim como Nunes.

Desta vez, Boulos conseguiu 2.323.901 votos. Ou seja, sua campanha gastou R$ 34,9 por voto. Já Nunes conquistou a confiança de 3.393.110 eleitores. Um gasto médio de R$ 15,1 por eleitor.