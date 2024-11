Sandro Mabel (União Brasil) é eleito prefeito de Goiânia com 55,5% dos votos Ex-deputado federal venceu Fred Rodrigues (PL) no segundo turno Eleições 2024|Do R7 27/10/2024 - 18h21 (Atualizado em 27/10/2024 - 18h55 ) twitter

Sandro Mabel durante a campanha eleitoral de 2024 Reprodução/Instagram/@sandromabeloficial

O ex-deputado federal Sandro Mabel (União Brasil) foi eleito neste domingo (27) o novo prefeito de Goiânia (GO). Com 93% das urnas apuradas, ele recebeu no segundo turno 55,53% dos votos, contra 44,47% do ex-deputado estadual Fred Rodrigues (PL). Mabel teve o apoio do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e Rodrigues, do ex-presidente Jair Bolsonaro.

No primeiro turno, Mabel ficou em segundo lugar, com 27,66% dos votos, contra 31,14% de Rodrigues.

Nascido há 65 anos em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, Sandro Mabel tem formação em administração de empresas. Ele foi deputado federal por Goiás por quatro mandatos, o último deles se encerrando em 2015.

Começou a carreira política nos anos 90, quando foi derrotado na corrida pela Prefeitura de Goiânia por Darci Accorsi, pai de Adriana, que foi adversária no primeiro em 2024.

Na Câmara, Mabel foi o autor do PL 4330 de 2004, sobre a terceirização da atividade-fim. Depois do mandato de deputado, trabalhou como assessor especial do presidente Michel Temer.

Sandro Mabel foi o candidato que disputa uma prefeitura de capital com o maior patrimônio declarado ao TSE: mais de R$ 313 milhões.