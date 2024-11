São Bernardo do Campo: Marcelo Lima tem 48,7%, e Alex Manente, 37,5%, diz pesquisa Levantamento foi feito entre os dias 9 e 10 de outubro com 850 entrevistados; margem de erro é de 3,37 pontos percentuais Eleições 2024|Do R7 16/10/2024 - 11h12 (Atualizado em 16/10/2024 - 11h34 ) twitter

Marcelo Lima e Alex Manente disputam segundo turno em São Bernardo Montagem - Reprodução/@marcelolimasbc e Reprodução/@alexmanente

Pesquisa do Instituto Vox Brasil divulgada em 13 de outubro para o segundo turno à Prefeitura de São Bernardo do Campo (SP) mostrou Marcelo Lima (Podemos) com 48,7% e Alex Manente (Cidadania) com 37,5%.

O resultado foi constatado no levantamento estimulado, quando uma lista com os nomes dos candidatos é apresentada aos entrevistados. Confira os resultados:

Marcelo Lima (Podemos): 48,7%

Alex Manente (Cidadania): 37,5%

Branco/nulo/nenhum: 9,2%

Não sabe/indeciso: 4,6%

O instituto ouviu 850 eleitores de São Bernardo do Campo acima de 16 anos entre 9 e 10 de outubro. A margem de erro é de 3,37 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança do estudo, registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número SP-05886/2024, é de 95%.

Rejeição

O instituto também levantou o nível de rejeição dos candidatos. Veja:

Alex Manente (Cidadania): 42,8%

Marcelo Lima (Podemos): 29,4%

Não rejeita nenhum: 13,3%

Não sabe: 14,5%