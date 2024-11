São Bernardo do Campo (SP): Lima tem 53,4% e Manente, 38,6% em levantamento eleitoral Levantamento mostra intenções de voto para o segundo turno das eleições municipais, que acontece neste domingo (27) Eleições 2024|Do R7 25/10/2024 - 13h33 (Atualizado em 25/10/2024 - 13h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marcelo Lima e Alex Manente disputam a prefeitura de São Bernardo do Campo (SP) no segundo turno Montagem - Reprodução/Instagram/@marcelolimasbc | Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

Uma pesquisa do Instituto Vox Brasil sobre a corrida para a prefeitura de São Bernardo do Campo (SP), divulgada nessa quinta-feira (24), mostra que Marcelo Lima (Podemos) tem 53,4% e Alex Manente (Cidadania) aparece com 38,6% das intenções de voto no segundo turno, que acontece neste domingo (27). Esse é o cenário estimulado, quando as opções de candidato são apresentadas ao eleitor.

O levantamento foi feito com 850 pessoas, durante os dias 21 e 22 de setembro. A margem de erro é de 3,37 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança da pesquisa é de 95%. O documento está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número SP - 06766/2024.

Intenções de voto

Marcelo Lima (Podemos): 53,4%

Alex Manente (Cidadania): 38,6%

‌



Branco, nulo ou nenhum: 4,8%

Não sabe ou indeciso: 3,2%

‌



Na contagem de votos válidos, em que brancos, nulos e indecisos são descartados, o candidato Marcelo Lima aparece com 58%, enquanto o oponente Alex Manente tem 42% das intenções de voto.

Rejeição

A pesquisa aponta que o candidato que teve maior rejeição é Alex Manente, em 45,4% das respostas. Em seguida, aparece Marcelo Lima, com reprovação por 26,2% dos entrevistados. Entre os demais eleitores, 13,8% não rejeita nenhum e 14,6% não sabe responder.

Entrevistados

Para realizar a pesquisa, foram entrevistadas pessoas de várias faixas etárias, faixas salariais e graus de instrução. O instituto revelou que a maioria dos eleitores consultados eram mulheres (53,2%), entre 45 e 59 anos (26,15%), que possuem ensino médio completo (32,5%) e renda de até dois salários mínimos (68,1%).