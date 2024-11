Sebastião Melo é reeleito prefeito de Porto Alegre (RS), com 61,40% Com 89% das urnas apuradas na capital gaúcha, candidato do MDB derrotou Maria do Rosário Eleições 2024|Do R7 27/10/2024 - 18h15 (Atualizado em 27/10/2024 - 19h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sebastião Melo (MDB) foi reeleito prefeito de Porto Alegre no segundo turno Divulgação/ALRS

Sebastião Melo (MDB) foi reeleito prefeito de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, no segundo turno, em votação neste domingo (27). O resultado foi confirmado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), com 89% das urnas apuradas.

O candidato do MDB teve 61,40% dos votos e derrotou Maria do Rosário (PT) no segundo turno, que ficou com 38,40%.

Quem é Sebastião Melo

Atual prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB) tem 66 anos e nasceu em Goiás. Foi vereador de Porto Alegre pela primeira vez em 2000, após ser derrotado em quatro eleições. Esteve no legislativo da cidade até 2012, e chegou a ser presidente da Câmara Municipal em 2008 e 2009.

Em 2013, foi escolhido para concorrer como vice-prefeito da cidade, na candidatura à reeleição de José Fortunati, do PDT, que venceu no primeiro turno. Se candidatou a prefeito de Porto Alegre em 2016, e foi derrotado por Marchezan Júnior, do PSDB.

‌



Foi eleito deputado estadual em 2018, e em 2020 foi indicado candidato à prefeitura e venceu a disputa contra Manuela d’Ávila, do PCdoB.

Melo tinha boa aprovação de governo, mas sofreu diversas críticas com as tragédias das enchentes enfrentadas pelo Rio Grande do Sul em abril e maio.