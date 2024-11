TRE-SP alerta sobre falsas convocações de mesários para o 2º turno das eleições E-mails falsos informam multa fictícia de mais de R$ 1.700 para quem não justificar ausência Eleições 2024|Do R7 17/10/2024 - 11h48 (Atualizado em 17/10/2024 - 11h48 ) twitter

Convocação de mesários terminou em agosto Reprodução/Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo

O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) fez um alerta para mensagens falsas que estão sendo enviadas em nome da Justiça Eleitoral. Esses e-mails convocam pessoas para trabalhar como mesários no 2º turno das eleições municipais, com a intenção de roubar dados pessoais.

O TRE-SP reforça que essas mensagens são falsas e que as informações oficiais para mesários estão disponíveis apenas na Área do Mesário, no site do tribunal.

Esse tipo de golpe é chamado de phishing. Os criminosos mandam mensagens enganosas para fazer com que a vítima clique em links e forneça dados pessoais.

As mensagens falsas trazem informações preocupantes, como uma suposta multa de R$ 1.770,10 para quem não justificar a ausência como mesário, o que não é verdade.

Na realidade, a multa para quem não comparecer e não justificar é de R$ 17,56. Ela pode aumentar até dez vezes, dependendo da condição financeira da pessoa.

As convocações de mesários para as eleições de 2024 terminaram em agosto. No 1º turno, mais de 400 mil pessoas trabalharam no estado de São Paulo, e no 2º turno, que será no domingo (27), cerca de 200 mil mesários estarão atuando nos locais de votação.