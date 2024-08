‘Vai combater o crime de SP de canivete?’: Marina Helena quer dar fuzil à guarda municipal Candidata à prefeitura promete zerar fila do SUS dando grana para paulistano que aguardar mais de 30 dias ir a clínica particular Eleições 2024|Vivian Masutti, do R7 17/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 17/08/2024 - 02h00 ) ‌



Marina Helena, candidata à Prefeitura de São Paulo pelo Novo Raphael Hakime/R7 – 16.08.2024

Candidata à Prefeitura de São Paulo, Marina Helena (Novo), 43 anos, afirma que pretende reduzir o tempo de espera dos mais de 450 mil paulistanos que aguardam por um exame ou uma consulta no Sistema Único de Saúde municipal com uma parceria com a rede privada.

“A gente vai fazer um programa chamado Chega de Fila. Se passar de 30 dias para conseguir marcar um exame ou uma consulta com um especialista, vamos dar dinheiro para a pessoa ir a uma clínica particular. Com isso, a gente vai zerar as filas na capital”, falou, em conversa com o R7, antes de sabatina do programa Balanço Geral, da RECORD.

Segundo dados da pesquisa Mapa de Acesso à Saúde de São Paulo, 83% da população já sentiu “alguma dificuldade quando precisou usar o SUS”. O estudo foi realizado pelo SindHosp — instituição que representa hospitais, clínicas, laboratórios e outros estabelecimentos do setor privado de saúde no Estado de São Paulo — e destaca ainda a insatisfação de 54% dos entrevistados com relação à espera pela consulta.

“Tem alguns casos que me marcaram muito aqui na cidade, como o da Iara, de Sapopemba, que está há dois anos esperando uma consulta com um ginecologista. É um absurdo. O rico tem acesso à escola e ao hospital de qualidade, o pobre, não”, completa Marina Helena.

‌



Questionada sobre como agirá contra as quadrilhas que operam roubando celular na capital — 20 aparelhos foram roubados ou furtados por hora na cidade no mês de junho, segundo a Secretaria de Segurança Pública —, a candidata citou o caso, no Jardim Ângela, de um criminoso que colocou a arma na cabeça do filho para levar o aparelho da mãe.

“Isso é recorrente. Aconteceu comigo e com o meu marido. Colocaram armas nas nossas cabeças. Os criminosos foram embora e voltaram três vezes, tamanha a sensação de impunidade”, fala.

‌



Caso seja eleita, Maria Helena tem a proposta de “dobrar o efetivo” da guarda civil, além de “treiná-la e armá-la bem”, para ajudar a Polícia Militar e a Polícia Civil.

“Sei que tem candidato que fala em dobrar a guarda e, para ele, não pode ter fuzil. Numa boa, você vai enfrentar o crime organizado como? De canivete?”, questiona.

‌



Filiada ao Novo desde 2018, Marina Helena nasceu em Brasília e é mestre em economia, com atuações nos setores público e privado. Fundou o movimento Brasil sem Privilégios e trabalhou em bancos. Na política, traz no currículo o cargo de diretora de Desestatização no Ministério da Economia na gestão Paulo Guedes.

Esta não é a primeira vez que ela está na corrida pela Prefeitura de São Paulo. Nas eleições de 2020, Marina chegou a ser candidata a vice na chapa com Filipe Sabará. Como ele foi expulso do partido antes mesmo do fim do pleito, ela desistiu de concorrer. Dois anos depois, candidatou-se à Câmara dos Deputados por São Paulo, mas não conseguiu se eleger.

