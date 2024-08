‘Vamos resolver’: contra fila do SUS, Nunes promete construção de mais 12 UPAs e cita queda de 20% na espera por exame Em conversa com o R7, prefeito falou ainda da plataforma Smart Sampa e de como pretende combater a onda de roubos de celular Eleições 2024|Vivian Masutti, do R7 23/08/2024 - 02h42 (Atualizado em 23/08/2024 - 02h42 ) ‌



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) Edu Moraes/RECORD

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou, em conversa com o R7 nesta quinta-feira (22), que entregará 12 novas Unidades de Pronto-Atendimento, as UPAs, entre o final deste ano e o início de 2025, parte de um investimento de R$ 20 bilhões na área da saúde. Candidato à reeleição, ele participou de sabatina no programa Balanço Geral, da RECORD.

“Em 2016, esse investimento [na saúde] era de R$ 10 milhões”, lembra o prefeito, questionado sobre o que fará para resolver a fila do Sistema Único de Saúde municipal, que ultrapassava as 400 mil pessoas em janeiro.

“Houve um acúmulo de exames, tanto na rede pública quanto na privada, por conta da pandemia, até metade de 2022. Mas, no ano passado, batemos um recorde de 30 milhões de consultas e 70 milhões de exames. Estamos correndo atrás. Com o aumento dos equipamentos de saúde e da estrutura e a parceria com o estado, vamos resolver essa questão”, completa.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Segundo novos dados da prefeitura, em 1º de julho deste ano, o número de pedidos para exames em espera era de 351.472, número 20% menor do que em 2023. O levantamento mostra ainda que o tempo médio de agendamento de mamografia bilateral para rastreamento caiu de 40 para 26 dias.

‌



Estamos correndo atrás. Com o aumento dos equipamentos de saúde e da estrutura e a parceria com o estado, vamos resolver essa questão [da fila do SUS] (Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo)

Nova plataforma contra roubo de celular

Nunes também falou sobre a Smart Sampa, plataforma de monitoramento da prefeitura, lançada em 2023, com a qual pretende combater roubos e furtos de celulares na capital, problema crônico do paulistano.

“É um grande sistema de monitoramento com inteligência artificial. Temos 15 mil câmeras instaladas pela cidade e, até o fim do ano, vamos ter 20 mil”, afirma. “Se um celular for furtado, seremos capazes de fazer o monitoramento a partir de um sistema de reconhecimento facial.”

‌



A ferramenta terá recursos de detecção de movimento, que reconhecerão atitudes suspeitas, pessoas procuradas pela Justiça, placas de veículos e objetos perdidos.

Se um celular for furtado, seremos capazes de fazer o monitoramento a partir de um sistema de reconhecimento facial (Ricardo Nunes)

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O prefeito assumiu o cargo em 2021, quando Bruno Covas (PSDB) morreu, vítima de câncer. Agora, ele concorre à reeleição, com o apoio do governador do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Seu candidato a vice é o coronel Ricardo Mello Araújo, ex-comandante da Rota, também do MDB.

‌



Nunes é filiado ao Movimento Democrático Brasileiro desde os 18 anos. Sua primeira disputa política foi aos 21, quando concorreu a vereador pela cidade, mas não foi eleito. Vinte anos depois, conseguiu conquistar votos para ocupar o cargo e foi reeleito.

