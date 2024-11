Votação é encerrada em MG em ‘extrema tranquilidade’ Em Minas Gerais, segundo turno aconteceu em Belo Horizonte e em Uberaba; não houve ocorrências policiais Eleições 2024|Juliana Pereira, da RECORD Minas 27/10/2024 - 17h27 (Atualizado em 27/10/2024 - 20h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

TRE de São Paulo substitui 19 urnas eletrônicas com problemas

Em um discurso marcado pela celebração da democracia, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), Ramom Tácio de Oliveira, apresentou um balanço positivo do segundo turno das Eleições 2024 no estado.

O presidente do TRE-MG ressaltou a importância da participação popular. O pleito registrou 1.248.111 votos válidos, 61.885 nulos (4,56%) e 46.236 em branco (3,41%) e alertou para a taxa de abstenção.

“Nós temos feito um trabalho de realce da importância do comparecimento do eleitor às eleições, mas eu acho que isso é também um chamado que tem que ser levado adiante por aquele que apresenta seu nome para avaliação do povo”, declarou.

O presidente do TRE-MG também destacou a importância das instituições, como a Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal de Belo Horizonte, no fortalecimento do processo democrático. Ele mencionou um teste de integridade realizado com sete urnas em Belo Horizonte e um em Uberaba, que concluiu com sucesso, sem problemas que pudessem colocar em dúvida a credibilidade das eleições.

‌



Na avaliação do desembargador Júlio César Lorens, vice-presidente e corregedor do TRE-MG (Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais), o dia foi de “extrema tranquilidade”. “Isso foi em decorrência desse processo eleitoral desenvolvido em várias e longas etapas e com muitas pessoas nos bastidores”, declarou após o fechamento das seções eleitorais.

Nas duas cidades mineiras com segundo turno, 16 urnas foram substituídas ao longo do dia, sendo oito em Belo Horizonte e oito em Uberaba. Não houve ocorrências policiais.

‌



Em Belo Horizonte, a disputa está entre o deputado estadual Bruno Engler (PL) e o atual prefeito Fuad Noman (PSD). Já em Uberaba, a prefeita Elisa Araújo (PSD) tenta a reeleição contra a candidatura de Tony Carlos (MDB).

Acompanhe o resultado das Eleições 2024 pelo Brasil

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5