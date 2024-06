Enchentes no Rio Grande do Sul |Do R7

Chuvas fortes voltam no Sul e nível de Guaíba sobe; Defesa Civil emite alerta de inundação Volume do lago aumenta 19 centímetros em 24 horas e moradores da Grande Porto Alegre são aconselhados a deixar suas casas

Chuvas elevaram nível do rio Jacuí, que desemboca no Guaíba (BRUNO PERES/AGÊNCIA BRASIL/EBC)

As fortes chuvas que voltaram a cair no Rio Grande do Sul neste domingo (23) fizeram com que o nível do Lago Guaíba voltasse a subir. Na medição das 9h15 da manhã de hoje, na Usina do Gasômetro, o volume de água está em 3,39 metros, 24 centímetros acima da cota de alerta, que é de 3,15 metros.

Esse número significa que em 24 horas, houve um aumento de 19 centímetros, já que às 9h de ontem o lago registrava 3,20 metros.

Com isso, a Defesa Civil de Guaíba, cidade da região metropolitana de Porto Alegre, emitiu um alerta nesta madrugada aconselhando que os moradores do entorno do lago procurassem um local seguro, por que está prevista a incidência de ventos até amanhã, o que deve gerar novos alagamentos.

“Devido a incidência de vento sul e sudeste, previstos para ocorrerem até a terça-feira, 25/06, ocasionando o represamento da água do lago Guaíba, haverá um aumento no nível das águas, o que pode ocasionar alagamentos em alguns pontos localizados nas margens do Guaíba”, orientou por meio das redes sociais.

De acordo com a MetSul Meteorologia, a alta do lago se deveu também pelo aumento de volume de água do Rio Jacuí, maior afluente do Guaíba. A vazão do Jacuí seguirá alta em direção à Porto Alegre, o que manterá o lago cheio.

Os meteorologista alertam que há possibilidades de alagamentos, mas não será uma repetição do mês de maio.