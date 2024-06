Enchentes no Rio Grande do Sul |Do R7

Enchentes no RS: nível do Guaíba fica abaixo da cota de inundação pela primeira vez em um mês De acordo com o DRHS/SEMA (Departamento de Recursos Hídricos da Secretaria de Meio Ambiente do RS), as águas chegaram a 3,60m, às 4h da manhã, deste sábado

Com recuo do Guaíba, Cais Mauá não apresenta mais inundações (DONALDO HADLICH/Dolnaldo HAdlich/Código 19/ESTADÃO CONTEÚDO)

Pela primeira vez em um mês, o nível do Lago Guaíba, em Porto Alegre, ficou abaixo da cota de inundação de 3,60m. Neste sábado, às 6h15 da manhã, as águas atingiram a marca de 3,57 m, de acordo com o DRHS/SEMA (Departamento de Recursos Hídricos da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul).

Desde o último dia 27, quando o lago registrou a marca de 4,0m, o nível vem baixando lentamente, até que, às 4h da manhã de hoje chegou a taxa de inundação. Com isso, o Guaíba volta ao seu leito, sem nenhum transbordamento.

Desde o início dos temporais no Rio Grande do Sul, no final do mês de abril, o nível do lago aumentou em ritmo acelerado e chegou ao pico histórico de 5,35 m, no dia 5 de maio. O recorde anterior era de 1941, quando as águas chegaram a 4,76m.





Mudança cota inundação do Guaíba

Na última terça-feira (28), o governo estadual alterou os critérios de medição do lago e a cota de inundação do Guaíba de 3m para 3,60m e o nível de alerta passou de 2,50 para 3,15m. A mudança aconteceu porque o Cais Mauá deixou de ser o local de mensuração, que passou a ser realizada na Usina do Gasômetro.

As novas marcas foram consideradas a partir do declividade da linha d’água e do relevo submarino.

Em nota o governo justificou, que “a diferença de níveis de referência para inundação se dá porque as estações telemétricas encontram-se em locais diferentes da orla e com diferentes relevos. É importante ressaltar que não há alteração na medição do nível do lago, visto que o nível do Guaíba só muda com o aumento da afluência de vazões ou com represamento do escoamento. Os níveis históricos seguem os mesmos, o que foi restabelecida é a referência do nível de alerta e de inundação.”

