Paulo Pimenta diz que Anac vai visitar aeroporto de Porto Alegre atingido por enchente

Enchentes no Rio Grande do Sul |Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília

Alto contraste

A+

A-

Ministro da Reconstrução, Paulo Pimenta (Joédson Alves/Agência Brasil)

O Ministro da Reconstrução, Paulo Pimenta, anunciou que vai visitar nesta segunda-feira (3) o Aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre que foi atingido pelas fortes chuvas e enchentes do Rio Grande do Sul. A visita do titular da pasta extraordinária será acompanhada por representantes da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). A informação foi dada por Paulo Pimenta em entrevista coletiva neste domingo (2) após visita aos municípios de Muçum, Arroio do Meio e Lajeado, atingidos pelas enchentes no Vale do Taquari.

“A agenda nesta semana será bem movimentada. Na segunda-feira, às 11h, farei uma visita com a Anac no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. A parte da tarde, voltado para a área da saúde, ampliação dos leitos, ação emergência dessa semana, vários hospitais que atendem pelo SUS, e amanhã a noite, exatamente sobre esse tema, as linhas de financiamento, estão sendo oferecidas. Nesta semana também avançamos no debate de manutenção dos empregos, com o Ministério do trabalho. Temos empresas que não conseguiram abrir durante todo o mês de maio, e elas precisam de apoio para manter os cargos e o funcionamento”, disse Pimenta.

O Ministro também afirmou que a pasta está trabalhando para encontrar mecanismos que possam acelerar a reconstrução das casas. “Já tivemos a desapropriação de terrenos em áreas seguras, com destinação de recursos da Defesa Civil, para construção de 180 casas no município de Muçum”, afirmou.

Pimenta destacou as medidas já anunciadas pelo governo, de linhas de crédito que atendem as empresas com faturamento de até R$ 4,8 milhões por ano. “O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal já começaram a assinar os primeiros contratos. Mais de mil foram assinados, com seis meses de carências, 36 meses para pagar e sem juros”, disse.

Publicidade

Segundo o ministro, haverá um novo conjunto de linhas para atender os pequenos empresários de áreas urbanas e rurais. “Estamos com investimento para compra de equipamentos. Estamos trabalhando na carência de dois anos e prazo de dez anos para pagamento de juro zero”, disse.

O prefeito da cidade, Mateus Trojan, destacou a importância também da infraestrutura nos locais, como terraplanagem, estradas e suporte para a população. “Temos também uma nova demanda, que são os deslizamentos, que precisamos estudar para garantir a segurança dos moradores”, disse. Trojan destacou a importância das medidas para evitar o empobrecimento e a evasão em massa da cidade.

Publicidade

Sobre o tema, o Secretário Nacional da Defesa Civil, Wolnei Wolff, disse que é possível “reavaliar os custos, recursos e infraestrutura necessárias para essas moradias”. “Podemos fazer um novo plano que atenda o anseio da população que perdeu suas casas”, declarou.

Vidas perdidas

O desastre no Rio Grande do Sul já deixou 171 mortos e 806 feridos, segundo o balanço mais recente da Defesa Civil local, divulgado às 9h deste sábado (1º). Outras 43 pessoas estão desaparecidas e 580.111, desalojadas — das quais 37.812 estão em abrigos. As forças de resgate já salvaram 77.865 gaúchos e 12.543 animais. No total, cerca de 2,3 milhões de cidadãos foram afetados pela tragédia em 475 municípios, 95% do estado.