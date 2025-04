Dr. Bactéria alerta para ‘banho de cocô de ácaro’ e celular com ‘1 mi de germes a mais que a privada’ Biomédico explica quantos banhos são necessários por dia sem prejudicar saúde e avisa que água parada na pia é ameaça constante Entrevista|Raphael Hakime, do R7 16/04/2025 - 01h58 (Atualizado em 16/04/2025 - 01h58 ) twitter

Dr. Bactéria: 'Celular tem 1 milhão de bactérias a mais do que a tampa de um vaso sanitário' Reprodução/Instagram @drbacteriaoficial

Os vírus e bactérias são uma ameaça constante à sobrevivência na Terra, mas, há milhões de anos, micro-organismos e seres humanos dividem o mesmo espaço sem percalços — a não ser, claro, quando uma pandemia, como a da Covid-19, aparece e ameaça a vida. Essa convivência relativamente pacífica só acontece porque eles permitem que a gente viva no mesmo ambiente.

“O que a gente tem que entender é o seguinte: esse mundo aqui é dos micro-organismos. A gente tem que aceitar. Se alguém tinha alguma dúvida, em 2020, tirou essa dúvida. Estamos na mão deles. Eles nos deixam viver aqui: 90% do nosso corpo são bactérias. Somos interessantes para eles”, adverte Roberto Figueiredo, também conhecido como Dr. Bactéria.

Em entrevista ao R7, o biomédico explica onde bactérias, micróbios, germes e vírus habitam e o que podemos fazer para evitar contaminações e infecções. O ar-condicionado, por exemplo, pode provocar um ‘banho de cocô de ácaros’ no seu quarto e o celular, conter 1 milhão de germes a mais que o vaso sanitário.

Veja a entrevista com o Dr. Bactéria:

R7 – Como o homem consegue sobreviver aos micro-organismos?

‌



Dr. Bactéria – O homem está constante em evolução, só que leva 100 anos, 200 anos, 300 anos. Tanto que você vai ver fotos, características nossas, de 200, 300, 400 anos, exatamente iguais. Se ver aqueles desenhos [rupestres], é exatamente igual. Mas se você vai comparar a gente com o homem de Neanderthal, por exemplo, é diferente. Tenho uma evolução. Só que isso acontece em centenas, milhares de anos. Para um vírus, é menos de um segundo. E eles fazem milhares.

R7 – Por que não tem pandemia, como a da Covid?

‌



Dr. Bactéria – Muitos deles não estão adaptados para reprodução. A espécie que sobrevive mais não é a mais forte, é a que está mais adaptada. [...] Agora, no caso dos vírus, que estão se multiplicando, a maioria pode até aparecer com mais características pandêmicas, mais patogenicidade, para destruir mais a gente, mas não estão adaptados. De repente, aparece um que não é tão patogênico, mas está adaptado que os outros. Esse vai sobressair.

Vírus e bactérias em casa e na rua

Micro-organismos na residência

R7 – Algumas famílias proíbem a entrada de pessoas com sapatos em casa. Isso faz sentido para evitar vírus e bactérias?

‌



Dr. Bactéria – Na rua, tem terra, poeira, cocô de cachorro, cocô de pó, xixi de gato, gasolina, diesel, poeira, terra, pó, enfim, muita coisas. Você pode trazer isso para casa? Realmente pode. Só que embarramos uma coisa chamada cultura. Na parte oriental, isso é uma coisa comum que as pessoas aprendem desde criança. Mas não faz parte da cultura ocidental. Então, na não adianta você querer exigir muito.

Isso até abriu um pouquinho mais a cabeça das pessoas depois da pandemia, que ficaram um pouquinho preocupadas com isso. Mas o que fazer então na parte ocidental? Colocar um capacho de vinil na porta de entrada. Só de a pessoa passar o pé nesse capacho já reduz em 85% a contaminação que você traria da rua.

Não precisa colocar nenhum produto, é só você, uma vez por semana, lavar o capacho com água, detergente e vassoura. É por isso que tem que ser de vinil e não de fibra de coco.

R7 – Mas vale sempre essa regra do capacho?

Dr. Bactéria – Em dois casos, não dá para se abrir mão de entrar com o sapato em casa: se a pessoa for no hospital ou no cemitério. Tem que tirar o sapato, levar para a lavanderia e jogar um desinfetante na sola. É por causa de micro-organismos superpoderosos, que são resistentes a antibióticos, e os germes que mataram a pessoa, que estão no cemitério. Você pode trazer para casa, então, tem de ter cuidado.

Quarto

R7 – Que tipo de ameaça existe ao se sentar com a roupa da rua ou colocar mochilas e bolsas sobre a cama?

Dr. Bactéria – O problema não é mochila em si. Você tem costume de deixar a mochila no chão. Existe até um grupo de pessoas “mais contaminadas”: as que estão em época escolar e as que têm filho pequeno.

Quando tem filho pequeno, a pessoa tem mais preocupação com o filho e coloca a bolsa em qualquer lugar. E as pessoas na época de escola ou de balada vão ao banheiro e colocam a bolsa no chão, onde tem urina, fezes, vômito. Quem foi em balada já sabe que tem tudo isso. Então, aí pode contaminar.

R7 – E quanto às roupas quando chegamos da rua?

Dr. Bactéria – Fica tranquilo. Não tem bactérias comedoras de pessoas. O que a pessoa tem que fazer, quando compra roupa nova, obrigatoriamente, é lavar antes de usar. Já fizemos várias análises e já pegamos bactérias fecais, de furúnculos, de espinhas, fungos de micose. O pessoal experimenta a roupa. Então tem que lavar. “Ah, tá novinha, não precisa lavar”. Tem essa ideia, mas não existe isso não.

Cozinha

R7 – Deixar a água parada na pia provoca algum tipo de doença?

Dr. Bactéria – Bactéria quer água. Se você deixar uma água parada na pia, vão crescer bactérias. Só que essas bactérias têm um tempo de vida e vão morrer. Muitas vezes, a bactéria morta é até mais importante do que viva. Porque as que vão morrendo vão se unindo, vão grudando e vão formando “uma casquinha”, que a gente chama tecnicamente de biofilme.

Essa casquinha é tão quimicamente poderosa que não deixa passar produtos químicos, produtos de limpeza. Depois, se você for tentar higienizar com um desinfetante, não vai chegar nelas. Por isso que é importante não deixar água parada. Você pega um rodinho, não precisa passar nada, o rodinho já é o suficiente. Isso vale também para a pia do banheiro.

R7 – E o ralinho: o que os restos de comida podem causar no ser-humano?

Dr. Bactéria – É claro: nem precisaria falar que tem que tirar os restos de comida. Por isso que tem ralinho com a peneirinha. Não é nem tanto pelas bactérias, mas para evitar mosca, barata, formiga. Atrai, realmente atrai.

Pelo menos uma vez por mês, você pega esse ralinho, coloca duas colheres de sopa de bicarbonato e joga um copo de vinagre. Faz essa reação passar pelo cano, que vai estar sempre desentupido e sem odor. Isso aí é suficiente. É um truque bom e barato.

Escritório

R7 – Agora, sobre o celular, que tipo de micro-organismo tem na capinha e no próprio celular? O que fazer para limpar e com qual frequência?

Br. Bactéria – O celular pode ter 1 milhão de bactérias a mais do que a tampa de um vaso sanitário. Tudo que você tocar com as mãos vai ter mais bactérias. Qual é a coisa mais contaminada no aeroporto? É o totem em que você faz aquele auto-atendimento. Qual a coisa mais contaminada que você tem contato? É o carrinho do supermercado, que você segura. Por que a barba do homem tem coliformes fecais? Porque o homem vive passando a mão na barba. No celular, você passa a mão.

Além disso, todo mundo usa celular no banheiro. Tem gente que pega o celular, guarda, lava a mão, pega o celular e sai. Para que que lavou a mão? Não adiantou nada. Você tem que higienizar, assim como o teclado e o mouse do computador, o controle remoto... tudo o que você põe a mão é contaminado.

R7 – De quanto em quanto tempo tem que limpar o celular e todos esses equipamentos? O que usar?

Dr. Bactéria – Você tem que descontaminar o celular pelo menos uma vez ao dia, e o teclado do computador, uma vez por semana, assim como o controle remoto. Você não pode usar água. Álcool 70, tem quase 30% de quê? De água, não pode. Álcool gel tem quase 30% de quê? De água, não pode. Você só pode usar o álcool que não tem água: o isopropílico, que você compra ou em lojas de materiais eletrônicos ou pela internet.

E você tira a capinha, porque ela é de borracha e é inimiga de álcool. Você pode lavar na pia. No caso do celular, você gasta 2 segundos para fazer higienização. Mesma coisa que você faz com celular, pode fazer com controle remoto.

No carrinho do supermercado, você pode você pode usar o álcool gel. Ajuda muito.

R7 – Quanto ao filtro do ar-condicionado, com que frequência deve ser feita a limpeza?

Dr. Bactéria – O filtro do ar chupa ar e segura a poeira. 85% da poeira doméstica é formada por pele humana. Junta com a umidade e cria ácaro, que faz cocô. Aquele ar-condicionado com o ventinho que te traz é um banho de cocô de ácaro, que vai te dar rinite, gatilho de asma, dermatite atópica... Você tem que fazer uma limpeza de 15 em 15 dias.

Sabe quanto tempo você demora entre abrir o ar-condicionado, puxar os dois filtros, levar para o tanque, pegar a escova e passar? 3 minutos.

R7 – Você limpa só com escova sem nenhum produto?

Br. Bactéria – Com sabão, detergente. Dá uma boa esfregada com uma escovinha, depois molha. Já dou uma enxaguada, duas, três batidinhas e pronto. Só isso, 2 ou 3 minutos.

Banheiros

R7 – Quantos banhos por dia a gente deve tomar?

Dr. Bactéria – Você tem o microbioma. Imagine que seu corpo é um ônibus. O seu microbioma são as bactérias que têm no seu corpo, são os policiais que estão dentro desse de ônibus. Enquanto tiver cheio de policial, o bandido não entra.

Você pode tomar 500 banhos, sendo que só um com água e sabão. Se você quiser tomar três, quatro banhos com água e sabão, esfregando, você vai, a partir do segundo, começar a tirar microbioma, que é o que protege tua pele. Então, você está tirando desse ônibus os policiais.

Você está dando a porta aberta para os germes que temos no corpo, chamados oportunistas. Aqueles que estão esperando uma oportunidade para ocasionar uma doença. [...] Então, banho você só pode tomar um só oficial. Você pode tomar 400 banhos, só refrigerando, só passando água. Você tem que cuidar do seu microbioma.

R7 – Quantas vezes eu posso lavar as mãos para ficar seguro contra bactérias, germes e vírus?

Dr. Bactéria – Se você lavar a mão mais de mais de oito vezes por dia, as bactérias diminuem. Se você lavar a mão mais de 25 vezes por dia, as bactérias aumentam, inclusive as ruins

R7 – No caso de escovas de dente, devem ficar no copo em cima da pia ou dentro do armário? Como ficam os casais que mantêm as escovas juntas?

Dr. Bactéria – Primeiro, não pode apertar descarga com o tampão aberto. Tem gente que gosta de falar para o nenê: “Vamos dar tchau pro cocô?”. Só que, apertando descarga com a tampa aberta, levanta um spray que fica por 2 horas rodando no banheiro. Aí, cai a escova de dentes no chão. Então, uma primeira coisa, sempre apertar descarga com a tampa fechada.

Para limpar, toda vez que você escovar o dente, você lava, dá umas batidinhas na beira da pia e deixa um spray do lado, que manda fazer em farmácia de manipulação, de gluconato de clorexidina a 0,12%. Não vai vamos fazer propaganda, mas é um produto famoso no mercado. Só é caro.

R7 – Como eu uso isso com a escova de dente?

Dr. Bactéria – Você solta o spray duas vezes na escova e coloca num copo com a cerda para cima, nunca numa caixinha. Cada copo com uma escova, para uma não ficar beijando outra. Cada um com a sua bactéria.

Evita aqueles armários que têm espelho por fora e armário por dentro. Quando você põe escova, ela fica preta por baixo. Alguém pintou? Não. O que que é esse preto? Bactérias.

E a água que fica embaixo do copo também está formando biofilme. Você vai escovar o dente com uma pasta bacteriana!

A escova de dentes dura, no caso de adulto, de 2 a 3 meses e de criança, 1 mês, porque a criança mastiga a escova.

R7 – Quantas vezes é preciso escovar os dentes por dia?

Dr. Bactéria – Você não deve escovar os dentes logo depois que comeu porque você tomou substâncias ácidas. Então, você está com uma certa descalcificação, o que vai facilitar a própria cárie. Você tem que escovar até meia hora depois. O limite é em até 4 horas depois que você se alimentou. Após 4 horas, já está já tá formando placa. E placa para cárie é um passo.

Você tem, dentro da sua boca, a bactéria que se chama Streptococcus mutans, que cresce e tem um poder cariogênico, de produção de ácido, descalcificar e dar cárie, e carboidratos. Por isso que você come doce e dá placa. Agora, o pessoal acaba de almoçar e já vai para o banheiro escovar o dente. Isso descalsifica, você tem que esperar pelo menos meia horinha.

R7 – Para as pessoas que lavam cueca ou calcinha dentro do box e ainda deixa lá para secar. Qual que é o perigo disso?

Dr. Bactéria – A pessoa ela toma banho na lavanderia? Não. Então, por que que lava a roupa no banheiro? Cada coisa no seu lugar. É um local úmido, fechado, que não é ventilado, onde vai demorar para secar e onde há esses germes oportunistas.

Por exemplo, uma Cândida albicans, que tem lá [na roupa íntima]. Você dá condições de umidade para ela crescer. Na próxima vez que você utilizar a cueca ou calcinha, você está com uma grande quantidade de fungos nas suas áreas íntimas. Isso dá candidíase na pessoa. Então, não: cada coisa no seu lugar.

Maquiagem

R7 — Aquela esponja usada para esfumar a espalhar a maquiagem... que tipo de microrganismo tem ali e como lavar?

Dr. Bactéria – Vai ter micro-organismo que tem na sua pele. Se você tiver espinha, furúnculos, esse negócio todo, vai estar lá. Vamos ver duas realidades. Você, na sua casa, só usa para você. Se você é um artista, que todo dia, pelo menos uma vez por semana. Você não usa sempre? Uma vez por mês. Agora, se é um acessório usado com várias pessoas, tem que ser lavado antes de cada aplicação. A lavagem é com água e xampu neutro, só. Vai passando até a espuma ficar bem branquinha. Enquanto a espuma tiver escura, você tem que ir lavando.

E, no caso dos materiais de validade, sempre respeitar o prazo de validade. Depois disso, a chance de desenvolver bactérias, fungos, micróbios ali dentro é muito maior. Caso contrário, você pode ter conjuntivite, infecções de pele, micoses etc.

Na rua

R7 – Para quem bebês em casa, vale a pena usar álcool gel quando um estranho pega na mão do recém-nascido?

Dr. Bactéria – Você vai você vai estar fazendo mais mal para a criança do que bem. Uma coisa, é você não tem excessos, outra coisa é higiene. São diferentes. Criança tem que brincar no chão, ter contato com animais... Ela vai comer? Lava a mãozinha dela com água e sabão?

Além do que, a partir da sexta vez que você passa álcool em gel, você tem que lavar a mão com água e sabão para tirar aquelas camadas que ficam.

R7 – E aqueles botões para acionar o semáforo de pedestre: que tipo de bactérias, microrganismos, vírus ou micróbios tem lá?

Dr. Bactéria – Você não pode entrar em neurose. Você lembra, na pandemia, que os caras colocavam palitinho de dente nos elevadores? Isso é loucura, é doideira. Ninguém técnico desenvolveu negócio desse aqui. Você pode botar o dedo e a mão onde você quiser, desde que antes de comer você lave com água e sabão.

R7 – As luvas de plástico em restaurante self-service ajudam a prevenir alguma infecção?

Dr. Bactéria – Aquilo ajuda a ter dificuldade para você comer. Só para isso. Primeiro, os caras passam álcool gel e põem a luva. Tua mão fica úmida. Quem põe aquela luva depois disso? Se quiser passar o álcool gel, acho legal porque você vai comer. Se cair um talher no chão, nunca pegue, chama o atendente. Essa luva é mais para o inglês ver. Se possível, passa no banheiro antes e lava a mão.

Dentro do carro

R7 – O câmbio e o volante também precisam de alguma atenção quanto à higienização?

Dr. Bactéria – Se é só você que usa, você não pode passar álcool. Você faz uma solução com 1 litro de água, uma colher de sopa de detergente e uma colher de sopa de bicarbonato. Põe no spray e deixa no carro. Deixou no estacionamento com o guardador? Aperta o spray e passa um pano logo depois. Mas, se só você usa, uma vez por mês é suficiente.

Academia

R7 – Faz sentido passar aquele álcool líquido no aparelho antes de fazer o exercício?

Dr. Bactéria – Faz sentido se passar um produto, não esse álcool. Existem desinfetantes domésticos que você coloca puro, à base de quaternário de amônia. Esse produto aqui você coloca ele puro no spray e passa com o paninho esse produto. O álcool não faz efeito nenhum.

Dr. Roberto Figueiredo

Formação: Biomédico

Apelido: Dr. Bactéria

Instagram: @drbacteriaoficial