Enzo Rabelo lança DVD e fala da parceria com o pai, o sertanejo Bruno: ‘Maior inspiração’ No início do mês de junho, o cantor, de 16 anos, apresentou o primeiro single do projeto, “Astronauta” Entrevista|Gabriela Guidotte*, do R7 14/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 14/08/2024 - 02h00 ) ‌



'Desde que nasci, estou em cima de um palco', diz Enzo Rabelo Reprodução/ Instagram/ @enzorabelooficial

Enzo Rabelo, considerado uma das vozes mais jovens e promissoras do momento, conta com mais de 1 bilhão de visualizações em seu canal no YouTube. O cantor, de apenas 16 anos, é filho do sertanejo Bruno, dupla com Marrone, de quem herdou a paixão e vocação pela música, além de não esconder a admiração pelo pai como artista.

“Ele foi a base, realmente, para tudo. Eu sempre me espelhei nele, no jeito de andar, de cantar. Eu, criancinha, o imitava. Além de filho, sou muito fã, a maior inspiração que tenho é ele”, declara Enzo.

Recentemente, no último dia 25, Enzo lançou com Bruno a canção Pai, por quê?, em que narra uma suposta desilusão amorosa e recebe apoio para passar pela situação. “Olha, só quero que você saiba que o pai, além de pai, também é amigo seu”, diz a letra.

Enzo começou a carreira cedo, aos 10 anos, mas já coleciona hits como Perfeitinha, Iti Malia, Tijolinho Por Tijolinho, em parceria com Zé Felipe, e Foto do Olho, um feat de sucesso com Gusttavo Lima. Em junho o cantor iniciou o lançamento do seu terceiro DVD, Versões, e o primeiro single, Astronauta, já conta com mais de 8 milhões de visualizações.

Em entrevista exclusiva ao R7, o artista demonstrou o carinho pelo pai, e como aconteceu o crescimento dentro do meio musical.

“Desde que nasci, estou em cima de um palco, ou ali perto. Então, a partir do dia que o vi ali, a música chegou mais perto de mim. A gente estava ali no palco, e decidi que lá era, realmente, tudo que eu queria”, narra o cantor.

Enzo Rabelo e o pai, Bruno Reprodução/ Instagram/ @ enzorabelooficial

Leia abaixo a íntegra da entrevista:

R7 — Como você lida com grandes sucessos sendo tão novo? Isso te fez evoluir de uma maneira mais rápida?

Enzo — Com certeza. Quanto mais responsabilidade, mais maturidade, sabe? Nesse tempo que tive que aprender bastante, com certeza, essa maturidade fica mais forte. É uma coisa que muita gente não vive hoje em dia. A fama não é fácil, ainda mais porque comecei a cantar com 10 anos. A partir dali, eu já consegui entender o que era a fama, o que era uma foto com fã, o que era sair no shopping e ter o pessoal em cima. Então, eu acho que, com certeza, essa relação da maturidade foi bem importante para mim.

R7 — Como você administra a vida de um adolescente que precisa estudar, que tem muitos amigos e que vai em festas com a sua carreira? Você hoje tem uma percepção diferente das pessoas que se aproximam de você?

Enzo — Eu não tenho a capacidade de saber quem, realmente, está perto de mim por interesse. Então, peço muito a Deus, oro todos os dias. Isso vem com o tempo, e, infelizmente, a gente precisa cair para aprender quem vale a pena, quem não vale. Mas sou muito tranquilo, porque esse negócio de saber 100% quem quer nosso bem é só Deus.

R7 — Como você relaciona sua vida com a escola, exitem cobranças maiores?

Enzo — O trabalho sempre foi de fim de semana, geralmente. Nunca atrapalhou muito. Eu sempre estudei normalmente. Mas é claro que, às vezes, acontece uma falta ou outra por conta do trabalho, mas a escola entende. E eu sempre tive aula particular, muita, desde dos 10 anos, quando comecei. Então, em relação à escola, foi mais fácil, sabe? Eu consegui administrar muito bem.

R7 — Seu pai é sua inspiração na música? Como foi a presença dele na sua vida musical?

Enzo — Meu pai sempre foi a base de tudo. Desde que nasci, tô no palco, ou ali perto. Então, assim, a partir do dia que o vi ali, a música chegou mais perto de mim. A gente estava ali no palco, e decidi que lá era, realmente, tudo que eu queria. Sempre foi isso, sabe? Eu nunca tive dúvida, graças a Deus. Meu pai foi a base, realmente, para tudo. Eu sempre me espelhei nele, no jeito de andar, de cantar. Eu, criancinha, o imitava. Além de filho, sou muito fã, a maior inspiração que tenho é ele.

R7 — Você faz parte das criações dos seus projetos musicais?

Enzo — Eu quis muito estar por dentro de tudo. Com o tempo, a gente vai aprendendo o que quer, escolhendo nosso caminho e entendendo quem a gente é. Eu gosto muito desse DVD porque é minha personalidade, minha cara! Eu fiquei por dentro de tudo, tudo tem um toque meu. É claro, todos que trabalham comigo são pessoas maravilhosas, tanto do som, quanto do vídeo. Mas sempre estou ali no meio, colocando um pouco do que quero, da minha verdade.

R7 — Quais são as suas expectativas para o DVD e para os seus próximos lançamentos de singles?

Enzo — Eu estou muito feliz. Como eu falei, esse DVD, como tem muito a minha verdade, aposto muito nele, sabe? De coração mesmo. Então, a ansiedade fica a mil, a gente perde a fome, perde o sono. A expectativa é grande, mas estou muito feliz.

R7 — Com quais artistas nacionais e internacionais você ainda sonha muito em fazer um feat?

Enzo — Sou muito fã do Luan Santana. É um cara que gostaria de fazer um feat, de cantar com ele. Ana Castela, o pessoal pede muito, e eu gosto muito dela. Tem vários artistas nacionais. Internacionais têm muitos também, eu sou muito fã do John Mayer, do Bruno Mars, do Coldplay.

R7 — Quais são os próximos planos na música?

Enzo — Trabalhar até não aguentar mais [risos]!. Eu acho que o trabalho é muito importante. É claro que a gente tem que ter cuidado, apesar da idade, né? Sou novo, não posso estar na estrada direto, não posso fazer show todo dia, mas é um negócio que a gente precisa tomar cuidado e com calma. Porque a adolescência faz parte também. É um processo que demora para acontecer, para trabalhar ali, todos os dias e estar na estrada. É um negócio que a gente tem que esperar um pouco. Claro que eu não quero esperar, mas, infelizmente, a gente tem. Mas eu aprendi a ter essa calma.

*Estagiária sob supervisão de Thaís Sant’Anna