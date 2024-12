Reinaldo Gottino abre o jogo sobre carreira, projeto fitness e futebol: ‘Empolgado com a RECORD voltando para as grandes transmissões’ Apresentador do Balanço Geral também falou sobre a vida em família e o que o deixa feliz quando está longe das telas Entrevista|Giovana Sobral, do R7 04/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 04/12/2024 - 02h00 ) twitter

Reinaldo Gottino comanda as tardes da RECORD Edu Moraes/RECORD

A trajetória do jornalista Reinaldo Gottino é marcada não só pela versatilidade, mas pelos ensinamentos que ele deixa pelo caminho. O apresentador do Balanço Geral, da RECORD, não esconde a paixão pelo esporte, política e entretenimento, mas um pouco de tudo é o que o torna uma pessoa autêntica.

Nascido em São Paulo, Gottino colocou os pés no mundo jornalístico despretensiosamente, mas como quem dá um aviso de um ator que nasceu para determinado papel. Ainda garoto, a Rádio Imprensa abriu portas para que ele exercesse a profissão, e de office boy a locutor, o jornalista contou com sua inspiração por Osmar Santos [ex-radialista e locutor esportivo brasileiro], para também deixar sua marca.

Reinaldo Gottino nos tempos do rádio Arquivo pessoal

Ao R7 Entrevista, Reinaldo Gottino relembra a carreira e compartilha detalhes da vida pessoal e profissional que o ajudaram a chegar ao comando do Balanço Geral. Ao passar recentemente por um desafio para perder peso no programa Domingo Record, de Rachel Sheherazade, ele mostrou, mais uma vez, o motivo de inspirar tantos estudantes e pessoas que já ingressaram na área, em diversos aspectos, entre eles, o cuidado com a saúde. Confira a seguir:

R7 Entrevista: Você começou a carreira no rádio já como repórter esportivo? Essa paixão pelo futebol vem de infância?

‌



Reinaldo Gottino - Eu me apaixonei pelo radio esportivo, de uma forma geral, só aos 13 anos, e o meu pedido de presente de aniversário foi um radinho de pilha porque eu gostava de ouvir antes de dormir. E aos 15 anos eu descobri que uma amiga da minha irmã trabalhava em uma rádio e eu fui pedir para conhecer a rádio e me apaixonei. Eu ia todo fim de semana nessa rádio, a Rádio Imprensa. Eu ia lá atender telefone, ajudar a distribuir prêmios e um dia o locutor faltou e eu entrei no ar e fiz o programa. Então foi realmente muito especial, isso sempre foi muito importante.

Osmar Santos foi a grande inspiração para Gottino Arquivo pessoal

Aos 15 anos, você já se imaginava um jornalista? Como amadureceu a ideia?

‌



Gottino - Eu trabalhava como office boy no banco e não imaginava ser um jornalista, comecei pensando em ser locutor de rádio e quando eu entrei e falei a primeira vez, me apaixonei, e o dono da rádio descobriu que eu falei e me procurou, queria saber que eu era e expliquei ia lá de fim de semana atender telefone, contei que tinha 15 e iria fazer 16 anos. Então, ele me perguntou o que eu fazia e expliquei que trabalhava de office boy no banco Econômico, nem existe mais esse banco. E ele falou que gostava de gente assim e me convidou para trabalhar lá, pediu para largar o banco, que me pagaria o mesmo salário que eu ganhava. Então, foi realmente muito importante para mim essa passagem pelo rádio.

‌



Gottino no comando do telejornal Arquivo pessoal

Quem foi a sua grande inspiração? Agora, você está na posição de quem inspira muitos estudantes. Como enxerga isso?

Gottino - Osmar Santos foi uma grande inspiração. Eu ouvia no rádio e eu me apaixonei tanto pelas narrações esportivas, ele era muito criativo, genial, depois ele sofreu um acidente, teve sequelas e eu acho que ele tem uma importância muito grande para o rádio brasileiro, para a televisão, porque ele já estava fazendo transmissões diferentes na televisão. Uma outra grande inspiração foi Heródoto Barbeiro, com quem trabalhei na CBN, na Record, Record News, é um cara que eu sou amigo até hoje. Estou dando essa entrevista se eu sou inspiração para alguém, hoje eu recebi na TV um rapaz que sonha em estudar jornalismo por minha causa. Fico muito feliz de poder inspirar pessoas assim, nem sei se sou uma boa inspiração, mas fico feliz de ver gente que quer fazer televisão por minha causa.

Osmar Santos foi uma grande inspiração. Eu ouvia no rádio e eu me apaixonei tanto pelas narrações esportivas, ele era muito criativo, genial (Reinaldo Gottino)

Como nasceu a vontade de estudar Ciências Políticas?

Gottino - É uma tema que eu gosto, é um assunto que eu curto, gosto de falar de política, acho que a política é importante, o próprio nome vem sobre esse serviço pra cidade, a palavra política no grego tem a ver com a metrópole, com a ‘poli’, com aquilo que é oferecido para a cidade, e a política tem que ser feita na comunidade, em um nível local, estadual, federal também e até a política internacional, então é um tema que eu sempre gostei e aproveitei na pandemia para fazer uma pós-graduação em Ciências Políticas, é um tema que eu particularmente gosto bastante de conversar, eu acho que a gente vive um momento de polarização no nosso país, mas eu acho que é um caminho para a gente alcançar a politização, as pessoas podendo debater política e falar disso. Nós estamos em um ‘Palmeiras e Corinthians’, ainda está em um momento de muita briga, mas a gente vai um dia alcançar essa politização.

Jornalista esteve à frente do SP Record Arquivo pessoal

Como chegou ao Balanço Geral?

Gottino - Eu participava de um quadro chamado Povo Sofre e fiz uma reportagem que chamou atenção de todos, bem na semana que vagou um horário para apresentar de manhã, fui colocado para ser o apresentador da manhã e acabou dando muito certo, depois eu acabei vindo para a tarde, para o BGT. Eu estreei no Balanço Geral no dia 26 de maio de 2014, foi um dia especial, uma mudança na minha vida profissional.

Como é estar à frente de um jornalístico que mescla assuntos sérios e entretenimento? Qual é a fórmula para conseguir esse equilíbrio?

Gottino - Eu gosto muito de apresentar o Balanço Geral, estar à frente desse programa, que é uma revista eletrônica, é bacana porque a gente se identifica muito com o noticiário dinâmico, com as mudanças de editoria, a gente fala de tudo, hoje falamos do G20, de economia, de serviço do SAMU, de polícia, celebridades. Então, esse é o Balanço Geral diariamente.

Eu gosto muito de apresentar o Balanço Geral, estar à frente desse programa, que é uma revista eletrônica, é bacana porque a gente se identifica muito com o noticiário dinâmico, com as mudanças de editoria (Reinaldo Gottino)

Você também comandou o podcast Sem Mais. Deu para matar a saudade da época do rádio?

Gottino - O podcast eu acho muito legal, eu particularmente gosto, acho que é um pouquinho do rádio, tem muito mais a ver com rádio que com a televisão, te dá essa oportunidade de uma conversa e às vezes de algumas entrevistas mais longas. Eu gosto muito, tanto de participar como convidado, como também poder entrevistar, é uma ferramenta não tão nova, mas acho que dessa comunicação mais recente. É uma coisa que eu gosto bastante.

Falta fazer alguma coisa na TV? Tem algo que você sonha em fazer? Algum sonho que não realizou?

Gottino - Eu já fiz de tudo na televisão praticamente, na RECORD eu participei de todos os programas, todas as coberturas, Domingo Espetacular, Jornal da Record, já narrei futebol, já narrei Pan-Americano, Olimpíada, então já fiz de tudo um pouco. Hoje, o que eu gosto mesmo é de fazer o Balanço Geral, de estar à frente desse programa, é uma coisa que me agrada bastante.

Eu já fiz de tudo na televisão praticamente, na RECORD eu participei do Domingo Espetacular, Jornal da Record, já narrei futebol, Pan-Americano, Olimpíada, então já fiz de tudo um pouco (Reinaldo Gottino)

A RECORD vai investir pesado no esporte em 2025, com futebol o ano inteiro. Como está a sua expectativa? Tem vontade de fazer algo?

Gottino - A minha expectativa é que seja um sucesso, a gente vai ter o quadro esportes dentro do Balanço Geral, nossa cobertura do Paulistão, do Brasileiro, bem legal, estaremos nessa cobertura com força total, a gente vai poder mostrar os gols, vai ser interessante. Estou muito empolgado com a RECORD voltando para as grandes transmissões, além do Paulista vai ter o Campeonato Brasileiro.

Ao lado dos amigos e companheiros de programa Garçom, Lombi e Fabíola Reipert

Sabemos que TV é um ambiente bem competitivo, mas você consegue cativar muitas pessoas. Fale um pouco sobre os amigos que fez na emissora e a parceria com o Lombi?

Gottino - Eu tento, por onde passar, fazer amizade, embora às vezes seja difícil porque a gente tem um dia a dia de muita cobrança, de muita luta, mas eu tento fazer amizade e ter uma boa relação com as pessoas. As pessoas vão se tornando especiais, no caso do Lombardi, Fabíola e o Garçom, são meus amigos, pessoas que eu gosto bastante de conviver, a gente passa muitas horas aqui, tem que ser um lugar agradável e legal.

PROJETO FITNESS

Gottino seguindo à risca a vida fitness Arquivo pessoal

Por que você decidiu iniciar a jornada de perda de peso?

Gottino - Tudo começou com um incentivo do meu filho, o Rafael. Ele tem 17 anos e chegou a pesar 100kg, aos 15 anos. Chegou um dia que ele resolveu mudar e perdeu 25kg, hoje ele está com 75kg, está no ‘shape’, e ele me incentivou. Depois que eu fiz um exame que constatou gordura no fígado eu percebi que precisava mudar.

Gottino encarou projeto fitness do Domingo Record Arquivo pessoal

Quais foram suas maiores dificuldades e o que você achava que seria difícil, mas não foi, neste processo?

Gottino - Eu achava que seria bem difícil, complicado, mas o fato de eu ter participado de um programa de TV que me desafiava, eu precisava cumprir metas, acho que isso acabou me ajudando.

Se você pudesse mudar algo nessa jornada, o que seria e por quê?

Gottino - Foram 90 dias incríveis que eu não mudaria nada. Conheci pessoas incríveis, desafios incríveis e foi muito bacana ter participado dessa jornada.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Você já tinha feito algo parecido antes?

Gottino - Eu ouvi de um senhor de 75 anos que ele nunca tinha feito atividade física e começou a fazer por minha causa, porque eu estava incentivando ele a viver mais e viver melhor, acho que é isso que a gente tem que falar para as pessoas, para fazer um pouco de exercício físico, meia horinha por dia pelo menos.

Qual foi a primeira coisa que você fez quando o projeto de perder peso atingiu seu objetivo?

Gottino - Eu me permiti, fui comer e beber à vontade. Passei o feriado de 15 de novembro comendo pizza, hambúrguer, famoso ‘dia do lixo’. Eu fui me acabar em coisas que eu não estava comendo: comi chocolate, pamonha... Então foi bem legal, agora já retomei meus exercícios mas eu fiz isso.

Do que você mais se orgulha nesse processo?

Gottino - O que eu mais me orgulho é da disciplina. Eu não imaginava que ia conseguir ser tão disciplinado, foi bacana essa disciplina.

Gottino e suas duas grandes paixões: família e Palmeiras Arquivo pessoal

Quem te acompanha nas redes costuma ver uma versão mais família, sempre com a esposa e os filhos. Quem é o Gottino fora da TV? O que você gosta de fazer e o público ainda não sabe?

Gottino - Eu sou uma pessoa bem família, gosto de estar com meus filhos e a minha esposa, gosto de fazer as coisas com eles, então o que eu mostro na rede social é um pouquinho do que é a minha vida. Mas eu gosto das coisas que as pessoas fazem também, de ir ao shopping, ao restaurante, coisas simples, não tenho gostos muito extravagantes, meu negócio não é andar de avião, helicóptero, carro de luxo, nada disso. Mas eu gosto de estar com a família e amigos, um bom churrasco, uma boa conversa e é isso.

Meta cumprida! Após 90 dias de muita atividade física, dieta balanceada e alguns mimos, o apresentador do Balanço Geral, Reinaldo Gottino, eliminou 20kg em três meses, e atingiu o objetivo do Domingo Record. Relembre a trajetória e confira o antes e depois