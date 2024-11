300 pés de maconha: polícia desmonta laboratório de drogas em Vila Velha 300 pés de maconha: polícia desmonta laboratório de drogas em Vila Velha Folha Vitória|Do R7 17/11/2024 - 09h49 (Atualizado em 17/11/2024 - 09h49 ) twitter

Laboratório de drogas em Vila Velha

Uma operação realizada na noite deste sábado (16), por policiais militares da Força Tática e do K9 do 4º Batalhão terminaram com a apreensão de 300 pés de maconha, em um laboratório de entorpecentes que funcionava em uma casa localizada no bairro Pontal das Garças, em Vila Velha.Segundo a Polícia Militar, ninguém foi preso. Além da maconha, os militares apreenderam ainda dois potes grandes de Skank prontos para serem vendidos, 10 kits de lâmpadas e materiais elétricos para manter a estufa em funcionamento.

