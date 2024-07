31º Festival de Cinema de Vitória: Evento imperdível para os amantes da sétima arte Foto: Divulgação/ Festival de Cinema de Vitória O maior evento de cinema e audiovisual do Espírito Santo, o Festival de... Folha Vitória|Do R7 20/07/2024 - 15h33 (Atualizado em 20/07/2024 - 15h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O maior evento de cinema e audiovisual do Espírito Santo, o Festival de Cinema de Vitória (FCV), realiza sua 31ª edição de 20 a 25 de julho, transformando a cidade de Vitória na capital do cinema brasileiro. O evento conta com uma seleção diversificada de 78 filmes, divididos em 12 mostras competitivas, que oferecem um panorama do audiovisual brasileiro contemporâneo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Vendedor de coco faz vaquinha após ter caminhão incendiado em Camburi; veja como ajudar

• Corretor de imóveis é morto com tiros na cabeça; polícia suspeita de emboscada

• Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 53 milhões neste sábado