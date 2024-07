31º Festival de Cinema de Vitória: Suely Bispo será homenageada Foto: Taynara Barreto/divulgação O 31º Festival de Cinema de Vitória, que acontece de 20 a 25 de julho, transformará a... Folha Vitória|Do R7 20/07/2024 - 18h43 (Atualizado em 20/07/2024 - 18h43 ) ‌



O 31º Festival de Cinema de Vitória, que acontece de 20 a 25 de julho, transformará a capital capixaba em um epicentro do cinema brasileiro com a exibição de 78 filmes, incluindo 73 curtas e cinco longas-metragens, divididos em 12 mostras competitivas. A atriz e poeta Suely Bispo será homenageada na cerimônia de abertura do festival, recebendo o Troféu Vitória e o Caderno da Homenageada, que destaca sua trajetória profissional.

