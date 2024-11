5 cortes de cabelo para rejuvenescer e deixar as mulheres de 40 com rostinho de 20 5 cortes de cabelo para rejuvenescer e deixar as mulheres de 40 com rostinho de 20 Folha Vitória|Do R7 05/11/2024 - 17h11 (Atualizado em 05/11/2024 - 17h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cortes de cabelo para rejuvenescer

Com o ano novo se aproximando, profissionais da moda e especialistas em estilo já começam a destacar as principais tendências de beleza para 2025, e os cortes de cabelo estão entre os elementos mais aguardados para uma transformação no visual feminino. A busca por um visual atualizado e moderno é crescente, especialmente entre mulheres acima dos 40 anos que desejam um toque de jovialidade e frescor no estilo, mantendo-se antenadas às novidades.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra os cortes que vão transformar seu visual!

Leia Mais em Folha Vitória:

Imposto seletivo e a intervenção do Estado na liberdade individual

Esmeralda: vira-lata caramelo desaparece no bairro Rio Marinho

Mulher é presa após atear fogo no ex-namorado e no filho dele no ES