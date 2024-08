5 Mil Corredores Tomam as Ruas de Vitória na Grande Maratona Foto: Bruno Lopes/EsporteVix A Maratona de Vitória acontece no próximo domingo (25) e vai colocar 5 mil corredores pelas... Folha Vitória|Do R7 19/08/2024 - 15h56 (Atualizado em 19/08/2024 - 15h56 ) ‌



A Maratona de Vitória acontece no próximo domingo (25) e vai colocar 5 mil corredores pelas ruas da Capital, em percursos de 5km, 10km, 21km e 42 km. Uma das provas mais esperadas do ano, ela conta com inscritos do Espírito Santo e de mais 22 estados brasileiros.

