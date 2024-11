8 livros de autores negros para conhecer no Dia da Consciência Negra 8 livros de autores negros para conhecer no Dia da Consciência Negra Folha Vitória|Do R7 20/11/2024 - 12h28 (Atualizado em 20/11/2024 - 12h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Livros de autores negros

O Dia da Consciência Negra é comemorado pela primeira vez como feriado em todo o Brasil neste ano. A data que relembra a morte de Zumbi dos Palmares em 1695 agora faz parte do calendário nacional. Zumbi foi líder do Quilombo dos Palmares, na região Nordeste, uma comunidade livre formada por escravos fugitivos dos engenhos, além de índios e brancos pobres expulsos das fazendas. A data também tem o intuito de celebrar e relembrar a luta dos negros contra a opressão no Brasil.Na literatura, a participação de autores negros no mercado editorial tem aumentado, mas a representatividade ainda é pequena. Os avanços acontecem graças ao acesso social possibilitado por cotas universitárias e a criação de editoras independentes dedicadas a dar visibilidade a autores negros. Para reforçar a importância do povo e da cultura afro-brasileira, o Folha Vitória elencou 8 livros para ler não apenas no Dia da Consciência Negra. Confira a lista abaixo!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Surfista capixaba encara as ondas gigantes de Nazaré, em Portugal

Dia da Consciência Negra: confira eventos e manifestações no ES

Lombo, filé mignon e picanha deixam a ceia de Natal mais cara neste ano