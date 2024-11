9 Ideias de refeições práticas e saudáveis para levar para o trabalho 9 Ideias de refeições práticas e saudáveis para levar para o trabalho Folha Vitória|Do R7 15/10/2024 - 17h29 (Atualizado em 15/10/2024 - 17h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Refeições práticas e saudáveis

Há quem afirme quer manter uma alimentação saudável e bem equilibrada no trabalho é um grande desafio. A justificativa estaria diretamente ligada a correria típica da rotina. Porém, especialistas da área da saúde são unânimes ao afirmar que adotar hábitos saudáveis é fundamental para melhorar a produtividade já que colabora com a manutenção da energia ao longo do expediente.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra como se alimentar bem no trabalho!

Leia Mais em Folha Vitória:

Duas mulheres são presas ao tentar entrar com drogas em presídio no Xuri

Menino de 11 anos morto em Linhares tinha envolvimento com grupos criminosos

Ladrão arromba escritório de posto e rouba dinheiro em Cariacica