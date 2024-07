Folha Vitória |Do R7

A ascensão dos influenciadores digitais no Brasil O mercado de influenciadores digitais tem apresentado um crescimento significativo nos últimos anos, consolidando números...

O mercado de influenciadores digitais tem apresentado um crescimento significativo nos últimos anos, consolidando números positivos no Brasil. Com o avanço das redes sociais e o aumento da presença online das marcas, a profissão de 'influencer' se destaca como uma das mais promissoras no cenário atual.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.