A expansão Grande Treva Infinita já está disponível para Hearthstone A expansão Grande Treva Infinita já está disponível para Hearthstone Folha Vitória|Do R7 05/11/2024 - 21h28 (Atualizado em 05/11/2024 - 21h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Grande Treva Infinita para Hearthstone

A nova expansão de Hearthstone, Grande Treva Infinita, chegou nesta terça-feira (5) e leva os jogadores a uma aventura cósmica como nunca antes. A terceira expansão do Ano do Pégaso traz 145 novos cards, incluindo o card Lendário, Príncipe do Nexus Shaffar, um novo tipo de lacaio, Draenei; uma nova palavra-chave, Nave Estelar; e o retorno da palavra-chave popular Sortilégio!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todos os detalhes dessa nova aventura!

Leia Mais em Folha Vitória:

MPF pede que Crea/ES devolva dinheiro de inscrição de concurso cancelado

Mural em Vila Velha recebe prêmio internacional de ilustração

Sabiás e tico-ticos: aves silvestres são resgatadas em Castelo