A hora do troco: Gabigol está sendo cruel com o Flamengo A hora do troco: Gabigol está sendo cruel com o Flamengo Folha Vitória|Do R7 08/11/2024 - 15h30 (Atualizado em 08/11/2024 - 15h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gabigol

Foto: Marcelo Cortes / Flamengo *Cosme RímoliSão três homens os candidatos a presidente do Flamengo. Rodrigo Dunshee de Abranches é o candidato da situação. Mauricio Gomes de Mattos e Luiz Eduardo Baptista, o Bap, da oposição.Mas o mais importante politicamente na Gávea é Rodolfo Landim, atual presidente, que será o CEO, o homem que dominará o futebol e a construção do estádio rubro-negro.Há quatro meses, esses quatro consideravam Gabigol ‘carta fora do baralho’. Ou seja, não ficaria na Gávea. Pedro estava em alta e Tite ainda tinha um resto de confiança dos dirigentes. Só que Pedro teve um rompimento dos ligamentos cruzados do joelho esquerdo. E Tite foi mandado embora, demissão sumária por incompetência.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Folha Vitória:

Sesc Glória exibe filmes italianos em festival até o fim do mês

Vem ou não vem? O que se sabe sobre Guardiola na Seleção Brasileira

VÍDEO | Bombeiro cai de prédio durante resgate feito de rapel