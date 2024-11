A saga da pedra que pode valer US$ 1 bilhão e que o Brasil tenta trazer de volta A saga da pedra que pode valer US$ 1 bilhão e que o Brasil tenta trazer de volta Folha Vitória|Do R7 27/10/2024 - 21h28 (Atualizado em 27/10/2024 - 21h28 ) twitter

Esmeralda Bahia

Muitas histórias extraordinárias foram contadas sobre a Esmeralda Bahia, grande parte delas falsas. Já foi dito que onças, ou algum outro animal feroz, atacaram uma carroça puxada por mulas que transportava a pedra pela selva brasileira. Também já foi apontado que a “máfia brasileira” empreende uma perseguição violenta para pegar o que se acredita ser a maior esmeralda do mundo. Outra história até dizia que a pedra gigante foi engolida pelas águas da enchente do Furacão Katrina. Essa é verdadeira. Assim sempre foi com esta grande esfinge de uma rocha. Verdade e mentira. Bruta, desfigurada, misteriosa, frustrante: a esmeralda desafia as convenções. A rocha do tamanho de uma mini geladeira, cravejada de cristais verdes, não deslumbra; ela encanta. Muitos a cobiçaram. Alguns morreram cobiçando-a. Alguns foram enviados à prisão por ela.

Para saber mais sobre essa intrigante história e o que está em jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

