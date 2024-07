A volta de um clássico e muito mais: as novidades da SNK na EVO 2024! SVC CHAOS ganha uma versão com melhorias incríveis, FATAL FURY: CITY OF THE WOLVES tem novo personagem revelado e THE KING OF FIGHTERS... Folha Vitória|Do R7 20/07/2024 - 18h43 (Atualizado em 20/07/2024 - 18h43 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

SVC CHAOS ganha uma versão com melhorias incríveis, FATAL FURY: CITY OF THE WOLVES tem novo personagem revelado e THE KING OF FIGHTERS XV tem o retorno de duas veteranas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Publicidade

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Veja os campeões da etapa de Vila Velha do Circuito Brasileiro de Surfe

• Suely Bispo vai ser homenageada em festival de cinema em Vitória

• Corrida da Estiva: Beira-Mar terá interdição parcial neste domingo