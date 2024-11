ABIMAQ Inova explora soluções tecnológicas para uma indústria sustentável ABIMAQ Inova explora soluções tecnológicas para uma indústria sustentável Folha Vitória|Do R7 18/10/2024 - 13h09 (Atualizado em 18/10/2024 - 13h09 ) twitter

A 18ª edição do ABIMAQ Inova, promovida pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) em parceria com o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Máquinas e Equipamentos (IPDMAQ), está com inscrições abertas através do site https://conteudo.abimaq.org.br/inova. O evento será realizado no dia 24 de outubro (quinta-feira), na sede da ABIMAQ, em São Paulo, aberto a todos os interessados no tema, e contará com a mediação especial da apresentadora do CBN Sustentabilidade, Rosana Jatobá, que em muito deverá enriquecer os debates com sua experiência em Meio Ambiente.Com o tema "ESG - Tecnologias para uma Indústria Sustentável", o ABIMAQ Inova reunirá a indústria de máquinas e equipamentos para debater inovações que estão impulsionando um futuro industrial sustentável,Os participantes terão acesso a palestras e painéis de empresas e organizações como Pacto Global da ONU, Raízen, Siemens, WEG, Petrobras, Embrapii, Schneider Electric, TOTVS, Beckhoff e algumas startups que estão participando a inovação sustentável no Brasil. Serão discutidos casos de sucesso, incluindo o uso de tecnologias da Indústria 4.0 para melhorar a eficiência energética e a gestão de efluentes industriais, além de projetos voltados à descarbonização e economia circular.Este ano o ABIMAQ Inova promoverá o fortalecimento e o aumento da competitividade da indústria brasileira por meio da adoção de práticas sustentáveis, visando proporcionar aos empresários, engenheiros, executivos e profissionais do setor a oportunidade de se conectarem com soluções tecnológicas inovadoras que podem ser aplicadas em seus negócios. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória! Leia Mais em Folha Vitória: Festival de verão em Guarapari terá mais de 25 atrações. Saiba tudo

