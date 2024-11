ABIMAQ promove curso voltado ao fluxo de caixa

Folha Vitória |Do R7

Nos dias 18 e 19 de novembro (segunda e terça-feira), a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) promove, de maneira online, via plataforma zoom, o curso 'Finanças para compradores'.Voltados para profissionais que atuam nos processos financeiros das empresas, o curso levará aos participantes o entendimento de forma prática de como as operações de compras impactam o fluxo de caixa e o resultado (lucro ou prejuízo) da empresa, para que possa tomar as melhores decisões.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória: