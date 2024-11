ABRH-PR lança nova regional em Francisco Beltrão ABRH-PR lança nova regional em Francisco Beltrão Folha Vitória|Do R7 07/11/2024 - 15h10 (Atualizado em 07/11/2024 - 15h10 ) twitter

No dia 12 de novembro (terça-feira), às 19h, a Associação Brasileira de Recursos Humanos do Paraná (ABRH-PR) promoverá o workshop "Inteligência Artificial no Contexto da Gestão de Pessoas e do RH", em Francisco Beltrão. O evento é gratuito e além de explorar o impacto da Inteligência Artificial (IA) na área de Recursos Humanos, marca também a inauguração da ABRH-PR Sudoeste, a mais nova regional da entidade. A iniciativa significa um passo importante para a expansão da representatividade da ABRH-PR no Paraná, permitindo que a entidade fortaleça sua atuação e conecte ainda mais profissionais do setor na região.

