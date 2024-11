Abu Dhabi se prepara para 2ª temporada da Autonomous Racing League, com novas equipes, um modelo aprimorado da Autonomous Super Formula e uma premiação de US$ 2,25 milhões Abu Dhabi se prepara para 2ª temporada da Autonomous Racing League, com novas equipes, um modelo aprimorado da Autonomous Super Formula... Folha Vitória|Do R7 22/10/2024 - 15h51 (Atualizado em 22/10/2024 - 15h51 ) twitter

A2RL Season 2 Race Day confirmed for 26 April 2025, at Abu Dhabi’s iconic Yas Marina Circuit

A ASPIRE, braço de aceleração de inovação do Conselho de Pesquisa em Tecnologia Avançada de Abu Dhabi (ATRC), lançou oficialmente a segunda temporada da Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL), com corrida confirmada em 26 de abril de 2025, no Circuito Yas Marina. A A2RL retorna com uma presença global ainda maior, atraindo quatro novas equipes internacionais e revelando o modelo aprimorado da Super Formula Emirates Autonomous Vehicle (EAV24), desenvolvido pela Dallara para expandir os limites da IA no automobilismo. Os competidores disputarão parte da impressionante premiação de US$ 2,25 milhões.

