Acidente deixa um morto e outro ferido na Curva do Saldanha
Folha Vitória|Do R7
15/11/2024 - 21h08 (Atualizado em 15/11/2024 - 21h08 )

Acidente na Curva do Saldanha

Um grave acidente de trânsito na Curva do Saldanha, no bairro Forte São João, em Vitória, resultou na morte de um homem e deixou outro ferido. A colisão, que aconteceu na manhã desta sexta-feira (15) envolveu uma motocicleta, um carro modelo Renault Logan, e um caminhão.De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, o acidente ocorreu por volta das 11h40, na Avenida Vitória. Imagens do sistema de videomonitoramento mostram que o motociclista tentou uma ultrapassagem pelo corredor entre veículos e acabou colidindo com o Renault Logan. O impacto arremessou o carona da motocicleta para debaixo de um caminhão, o que resultou em sua morte no local.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este trágico acidente.

