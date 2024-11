Acidente entre dois ônibus deixa passageiros feridos no Centro de Vitória Acidente entre dois ônibus deixa passageiros feridos no Centro de Vitória Folha Vitória|Do R7 21/10/2024 - 19h10 (Atualizado em 21/10/2024 - 19h10 ) twitter

Acidente entre ônibus

Um acidente envolvendo um ônibus do sistema Transcol e um segundo coletivo, da viação Planeta, deixou passageiros feridos na tarde desta segunda-feira (21), na Vila Rubim, no Centro de Vitória.A batida foi no sentido Centro-Cariacica. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local para os primeiros socorros aos feridos, que foram atendidos até mesmo na calçada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre o acidente.

