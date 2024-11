Acidente entre moto e veículos deixa ferido em Viana Acidente entre moto e veículos deixa ferido em Viana Folha Vitória|Do R7 15/11/2024 - 21h08 (Atualizado em 15/11/2024 - 21h08 ) twitter

Acidente em Viana

Um acidente chamou a atenção de quem passou por Canãa, Viana, na tarde desta sexta-feira (15). Pedaços dos veículos envolvidos na colisão ficaram espalhados pela via, na entrada do bairro.LEIA TAMBÉM:>> "Inspiração para todos nós", diz Ricardo Ferraço no adeus a Max Mauro>> Samarco deve pagar R$ 557 milhões em multas ambientais até dezembro>> Resumo de notícias desta sexta-feira, dia 15 de novembro de 2024Segundo informações da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal, um homem com sinais aparentes de embriaguez teria provocado um engavetamento na região envolvendo quatro veículos. Os policiais seguiram para a ocorrência e enquanto realizavam o atendimento no local, um veículos surgiu em alta velocidade quase provocando um acidente. Ainda de acordo com a polícia, quando foi feita a abordagem para conversar com o motorista em questão, os militares perceberam sinais de embriaguez.Um dos motoristas envolvidos no acidente era o primeiro da fila de carros e sentiu a pancada forte da batida. Ele não sofreu nenhum ferimento e disse que um motociclista foi o primeiro a ser atingido pelo carro, ficando bastante machucado.

