Acidente impressionante em Cariacica: ônibus bate em poste após motorista passar mal Foto: Foto: Leitor Um motorista de ônibus do Transcol passou mal e perdeu o controle do veículo. Ele acabou batendo em... Folha Vitória|Do R7 28/08/2024 - 23h41 (Atualizado em 28/08/2024 - 23h41 ) ‌



Um motorista de ônibus do Transcol passou mal e perdeu o controle do veículo. Ele acabou batendo em um poste de alta tensão e derrubou a grande proteção de um Pronto Atendimento no bairro Alto Lage, em Cariacica, na noite desta quarta-feira (28).

