Acidente Inusitado: Carro Cai em Valão Durante Manobra em Vila Velha Foto: TV Vitória Um casal caiu com o carro dentro de um valão na noite de quarta-feira (31), em Vila Velha. A mulher, que... Folha Vitória|Do R7 01/08/2024 - 09h33 (Atualizado em 01/08/2024 - 09h33 ) ‌



Um casal caiu com o carro dentro de um valão na noite de quarta-feira (31), em Vila Velha. A mulher, que dirigia o veículo, contou à Guarda Municipal que tentou fazer uma manobra ao perceber que era uma rua sem saída, mas acabou caindo no canal que fica no bairro Itapuã.

