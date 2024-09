Acidente inusitado: motorista embriagado colide com viatura em Vitória O condutor do carro apresentava sinais de embriaguez, segundo a polícia, mas se recusou a realizar o teste do bafômetro Folha Vitória|Do R7 07/09/2024 - 21h30 (Atualizado em 07/09/2024 - 21h30 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um motorista embriagado bateu na traseira de uma viatura do Batalhão de Missões Especiais (BME) na madrugada deste sábado (07). O acidente aconteceu no cruzamento das avenidas Desembargador Santos Neves e Nossa Senhora da Penha, na Praia do Canto, em Vitória.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Motorista bêbado bate em viatura do BME durante caça a suspeitos em Vitória

• Comerciante tenta defender mulher na rua e é agredido com barra de ferro

• Motorista foge de blitz em Vila Velha e carro é encontrado com 15 chaves de veículos