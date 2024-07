Acidente na BR-262: Caminhão-cegonha tomba e carros ficam espalhados pela pista

Folha Vitória |Do R7

Um caminhão-cegonha tombou no quilômetro 120 da BR-262, em Conceição do Castelo, na região Sul do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (5). Diversos carros transportados pelo veículo ficaram espalhados pela pista.

